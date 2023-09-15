الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن من البحر الأحمر: السيسي صنع المعجزات في عملية تنمية مصر الشاملة

ابو بكر الهواري
ابو بكر الهواري

قال أبو بكر الهوراي، أحد مواطني مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان وما زال مدافعًا عن مصر وشعبها، قائدًا لعملية التنمية، مؤكدًا أن المشروعات التي تمت في مصر بشكل عام ومحافظة البحر الأحمر تعتبر إنجازًا يصل للإعجاز، وأن الرئيس لديه رؤية حقيقية وواضحة لعملية التنمية، مؤكدًا أنه لا يتعامل مع المشكلات بحلو مؤقته او مسكنات بل يسعي لتقديم حلول جذرية، لمواجهة المشكلات، لافتًا إلى أنه هناك قطاعات كثيرة في الدولة كانت تعاني من الإهمال لسنوات سابقة، ولكن ما تم ويتم حاليًا إنجازات بفضل الله ثم توفيقه للرئيس السيسي وعزيمته على مواجهة المشاكل الكامنه في أعماق المحافظات والأقاليم وتقديم حلول جذرية لها.

السيسي راعي صحة المصريين

وأضاف الهواري لـ«الدستور»، أن مشروعات الطرق التي تمت لا يمكن الحديث عنها في ساعات أو أيام بل تحتاج إلى شهور وسنوات للحديث عن أهميتها في عملية التنمية وتوفير الوقت والجهد للمواطنيين خاصة في المحافظات الساحلية التي كانت تعمل بشبكة طرق متهالكة، والآن أصبحت لدينا شبكة طرق قوية متماسكة بإمكانات وعقول وأيادٍ مصرية، مشيرًا إلى أن طريق الجلالة يعد إنجازاً يصل للإعجاز بسبب أعمال إنشاءه والتمهيد له، والذي ساهم في توفير مسافات طويلة للمسافرين من وإلى البحر الأحمر، بالإضافة إلى شبكة الطرق الداخلية، بجانب تطوير طريق «القصير - مرسي علم».

واستطرد الهوراي؛ أن المبادرات الصحية التي تم تنفيذها لخدمة المواطنين وتقديم الخدمات الصحية مجانًا، بجانب المبادرة الأكبر وهي 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس «سي» والامراض السارية وغير السارية وضعت المصريين أمام رئيس يهتهم بصحته شعبه لا يتواني عن توفير وتسخير كافة الامكانات المتاحة لخدمة مواطنية والحفاظ علي سلامتهم، مشيدًا بأعمال التنمية التي لا تتوقف في كل شبر على أرض مصر.

وتابع أن مشروع حياة كريمة غير واقع ملايين الأسر المصرية في القرى والأقاليم بأعمال تنمية وتطوير وتوفير منظومات متكاملة صحية وتعليمية لسكان تلك المناطق بجانب تطوير البنية التحتية التي لم تكن موجودة في السابق.

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