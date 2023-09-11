الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ البحر الأحمر: الغردقة مدينة رائدة فى المشروعات البيئية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن مدينة الغردقة أصبحت تتصدر قائمة المدن في مصر بمشروعاتها الصديقة للبيئة، بما في ذلك زراعة 3000 فدان من نبات الجوجوبا المستخدم في صناعة الوقود الحيوي وغيره من المشروعات.

جاء ذلك خلال جلسة استماع وتشاور جماهيرية على مستوى وزاري في مدينة الغردقة، كأحد إجراءات إعداد دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعي لمشروعات تطوير مطار الغردقة الدولى.

ورحب اللواء حنفي بالحضور، وأعرب عن سعادته بإطلاق مشروع Aero City وعقد جلسة الاستماع والتعاون، مشيرًا إلى أهمية هذا المشروع الوطني الضخم الذي يمثل تغييرًا جوهريًا في سياسة وزارة الطيران المدني، حيث يسلط الضوء على الأبعاد البيئية والاجتماعية ويهدف إلى تحقيق الاستدامة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر في تصريحاته خلال الجلسة التشاورية، أن الدراسة المستعرضة تستهدف تقليل تأثيرات المشروع على البيئة، بما في ذلك تقليل الضوضاء الناجمة عن حركة الطائرات أثناء الإقلاع والهبوط، وتحسين جودة الهواء واستهلاك الطاقة، وتم إعداد هذه الدراسة بواسطة فريق عمل من شركة مصر للمطارات باستخدام أحدث التقنيات البيئية.

محافظ البحر الأحمر: قادرون على تحقيق المزيد من النجاحات

وقال اللواء عمرو حنفي خلال كلمته: "إننا قادرون بفضل الله وفى ظل السياسات الطموحة للوزارة وتوجيهات ورعاية القيادة السياسية، أن نحقق النجاحات فى جميع المجالات ونتجاوز أى صعوبات كما تجاوزناها من قبل، ونحقق النجاحات أيضًا كما حققناها من قبل".

وتستهدف الدراسة التخفيف من حدة التأثيرات البيئية المحتملة للمشروع فى مرحلتي الإنشاء والتشغيل على المناطق المحيطة خاصة ضوضاء الطائرات فى مرحلتي الإقلاع والهبوط، وتقليل مصادر الانتقالات للحفاظ قدر الإمكان على جودة الهواء واستهلاك الطاقة، تماشيًا مع سياسة الدولة فى التوجه إلى الاستدامة والمشروعات الخضراء رؤية ٢٠٣٠.

قام بإعداد الدراسة فريق عمل الشركة المصرية للمطارات من خلال كوادر مؤهلة، مستخدمين أحدث أنظمة الرصد البيئى.

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