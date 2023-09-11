انطلاق فعاليات الجلسة التشاورية لوزارة الطيران والبيئة بالغردقة

انطلقت قبل قليل، في مدينة الغردقة، جلسة استماع وتشاور جماهيري، تنظمها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة البيئة، للتشاور حول مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة.

ويحضر الجلسة التشاورية التي تعقد فعالياتها بعد قليل، في مدينة الغردقة، الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر وعدد من قيادات وزارة الطيران المدني، وممثل عن وزارة البيئة، بالإضافة أيضا إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب بالغردقة، ووفد من الكنيسة والأزهر بالمحافظة.

وكان الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، تناقش خلال الفترة الماضية، مع شركة صينية للهندسة المعمارية التي تعد من أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتشييد وأعمال البنية التحتية في العالم وتمتلك مقومات متميزة في أعمال البناء والبنية التحتية للطرق والمطارات وإعداد التصميمات الهندسية وتوفير الحلول التمويلية وتحقيق ضمان الائتمان وإعداد دراسات الجدوى للعديد من المشروعات الكبيرة في مختلف المجالات.

تمت مناقشة أيضا زيادة السعة الاستيعابية لمطار الغردقة الدولي تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتنشيطاً للحركة الجوية والسياحة الوافدة من وإلي مصر، وتطرقت المناقشة إلى الحديث حول إنشاء مبنى ركاب جديد وتزويده بأحدث التقنيات التكنولوجية فى مجال المطارات لتقديم أفضل الخدمات للسائحين وتحقيق الزيادة المتنامية فى حركة الركاب المتوقعة كونه من أهم المطارات السياحية المصرية.

وقال وزير الطيران، إن مشروع أعمال توسعة مطار الغردقة الدولي يعد نموذجًا تطبيقيًا لامتداد علاقات وطيدة وفعالة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيزاً لجهود التنمية الشاملة في مصر.

7 ملايين راكب

وكشف ياسر إبراهيم، مدير عام مشروعات بالشركة المصرية للمطارات، عن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، الذي يهدف إلى تحويله بالكامل إلى مطار صديق للبيئة باستخدام تكنولوجيا Smart-Green Building. يعد هذا المشروع السابقة الأولى من نوعها في مجال المطارات المصرية والإفريقية، ويأتي في إطار خطة الدولة لتحويل المطارات إلى مطارات خضراء.

وفي عرض تقديمي خلال جلسة تشاورية في مدينة الغردقة، أشار إبراهيم إلى أن المشروع يشمل إنشاء مبنى ركاب جديد يستوعب حوالي 7 ملايين راكب سنويًا، مزود بأحدث التجهيزات التكنولوجية. وسيتضمن المشروع أيضًا صالات ترانزيت مجهزة بمستوى مطارات المحاور الكبيرة، بالإضافة إلى تحسينات على مباني الركاب الحالية.

وأوضح إبراهيم أن المشروع يشمل تطوير حقل الطيران وإنشاء موقف للطائرات الكبيرة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء Airport City تضم فندقًا عالميًا ومناطق تجارية وترفيهية ومستشفى دوليًا، ومنطقة لرجال الأعمال. وسيتم أيضًا البدء في مشروع ربط مباني الركاب من خلال قطار كهربائي.