الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

على متن 96 رحلة طيران.. 18 ألف سائح يصلون البحر الأحمر اليوم

الغردقة
الغردقة

تستقبل فنادق ومنتجعات البحر الأحمر السياحية على مدار ساعات اليوم الخميس، ما يقرب من 18 ألف سائح من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن الانتعاشة السياحية التي يشهدها القطاع خلال الموسم السياحي الشتوي.

حيث يستقبل مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين اليوم قرابة 96 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية تحديدًا، لتأتي السياحة الألمانية في مقدمة السياحة الوافدة للبحر الأحمر.

كشفت جداول التشغيل بمطار الغردقة الدولي، عن استعداد المطار لاستقبال 16 ألف سائح قادمين على متن 91 رحلة طيران من مختلف المطارات، وجاءت الرحلات السياحية القادمة من ألمانيا الأعلي وصولاً من بين الرحلات الوافدة وتلتها السياحة الإنجليزية ثم الروسية وعدد من الجنسيات الأوروبية المختلفة.

فيما يستعد مطار مرسى علم الدولي اليوم الخميس لاستقبال 5 رحلات طيران دولية تحمل على متنها 2000 سائح، ضمن 63 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضي حتى غدًا الجمعة، وتبين أن رحلات اليوم تصل من عدة مطارات بينها 3 رحلات من المطارات السويسرية، ورحلة من هولندا، ورحلة طيران أخرى قادمة من إيطاليا. 

 

ارتفاع الإشغالات.. فنادق البحر الأحمر تستقبل السياح من كل الجنسيات


وتشهد فنادق ومنتجعات البحر الأحمر السياحية حالة من الانتعاشة في نسب الإشغال والإقبال عليها، حيث تستقبل مدينتي الغردقة ومرسى علم سياح من جنسيات مختلفة، أغلبها قادمة من مطارات أوروبية، تُقل على متنها مئات السياح.

أكد سامح جمعة الخبير السياحي لـ"الدستور"، أن فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل سياح من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أن نسب الإشغال بالفنادق وصلت لـ 80 تقريبًا، مشيرًا إلى أن تلك النسبة تؤكد إرتفاع أعداد السياحة الوافدة للمنتجعات والفنادق السياحية، لافتًا إلى أن شركات السياحة وفرت عروض مغرية لجذب اكبر عدد من الوفود السياحية منذ بداية الموسم السياحي الشتوي.

وأضاف جمعة، أن الفنادق السياحية بمدينة الغردقة تشهد إقباًلا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مشيدًا بجهود العاملين بالقطاع السياحي في الترويج للسياحة الداخلية التي ساهمت في دعم وتشغيل القطاع خلال فترة توقف حركة الطيران، مؤكدًا على أهمية العمل على تطوير ودعم القطاع السياحي، حيث أنه أحد القطاعات الاقتصادية الأهم في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب وبعض الحرف والمهن التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر لخدمة القطاع.

البحر الاحمر اشغالات فنادق السياحة الوافدة الرحلات السياحية رحلات طيران فنادق البحر الأحمر فنادق الغردقة مطار مرسى علم منتجعات البحر الأحمر

مواد متعلقة

الغردقة الوجهة الأكثر شعبية في العالم.. والمحافظ: المدينة مميزة وبها تنوع

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

زاهى حواس يعلن عن اكتشاف «جبانة ضخمة» تضم مجموعة تماثيل لـ«ميسى» بسقارة

ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية فى حملة موسعة لأمن المنافذ

عروض الصوت والضوء باللغة العربية يوميًا فى معابد الكرنك وفيلة

قوافل طبية وغذائية.. أبرز أنشطة التحالف الوطني خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مستوطنة «كدوميم»

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟