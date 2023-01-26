على متن 96 رحلة طيران.. 18 ألف سائح يصلون البحر الأحمر اليوم

تستقبل فنادق ومنتجعات البحر الأحمر السياحية على مدار ساعات اليوم الخميس، ما يقرب من 18 ألف سائح من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن الانتعاشة السياحية التي يشهدها القطاع خلال الموسم السياحي الشتوي.

حيث يستقبل مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين اليوم قرابة 96 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية تحديدًا، لتأتي السياحة الألمانية في مقدمة السياحة الوافدة للبحر الأحمر.

كشفت جداول التشغيل بمطار الغردقة الدولي، عن استعداد المطار لاستقبال 16 ألف سائح قادمين على متن 91 رحلة طيران من مختلف المطارات، وجاءت الرحلات السياحية القادمة من ألمانيا الأعلي وصولاً من بين الرحلات الوافدة وتلتها السياحة الإنجليزية ثم الروسية وعدد من الجنسيات الأوروبية المختلفة.

فيما يستعد مطار مرسى علم الدولي اليوم الخميس لاستقبال 5 رحلات طيران دولية تحمل على متنها 2000 سائح، ضمن 63 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضي حتى غدًا الجمعة، وتبين أن رحلات اليوم تصل من عدة مطارات بينها 3 رحلات من المطارات السويسرية، ورحلة من هولندا، ورحلة طيران أخرى قادمة من إيطاليا.

ارتفاع الإشغالات.. فنادق البحر الأحمر تستقبل السياح من كل الجنسيات



وتشهد فنادق ومنتجعات البحر الأحمر السياحية حالة من الانتعاشة في نسب الإشغال والإقبال عليها، حيث تستقبل مدينتي الغردقة ومرسى علم سياح من جنسيات مختلفة، أغلبها قادمة من مطارات أوروبية، تُقل على متنها مئات السياح.

أكد سامح جمعة الخبير السياحي لـ"الدستور"، أن فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل سياح من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أن نسب الإشغال بالفنادق وصلت لـ 80 تقريبًا، مشيرًا إلى أن تلك النسبة تؤكد إرتفاع أعداد السياحة الوافدة للمنتجعات والفنادق السياحية، لافتًا إلى أن شركات السياحة وفرت عروض مغرية لجذب اكبر عدد من الوفود السياحية منذ بداية الموسم السياحي الشتوي.

وأضاف جمعة، أن الفنادق السياحية بمدينة الغردقة تشهد إقباًلا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مشيدًا بجهود العاملين بالقطاع السياحي في الترويج للسياحة الداخلية التي ساهمت في دعم وتشغيل القطاع خلال فترة توقف حركة الطيران، مؤكدًا على أهمية العمل على تطوير ودعم القطاع السياحي، حيث أنه أحد القطاعات الاقتصادية الأهم في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب وبعض الحرف والمهن التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر لخدمة القطاع.