بلطجية يقتحمون منزل مواطن ويمزقون وجه نجله بالشرقية.. وإسلام: "بستغيث بوزير الداخلية لإنقاذنا" (صور)

شهد مركز منيا القمح بالشرقية مشاجرة بشعة بين أحد المواطنين ومجموعة من البلطجية الذين قاموا باقتحام منزله بسبب خلافات سابقة، قاموا خلالها بالتعدي عليه وإصابته والتعدي على زوجته وإصابتها ونجله الذين مزقوا وجهه تماما.

بداية الواقعة

في منطقة شارع المدارس بمركز منيا القمح نشب خلاف بين سيف نجل المواطن إسلام أحمد عبدالرحمن، ومجموعة شباب من طرف الثاني في المشاجرة، بسبب محاولة الطرف الأخير إدخال أحد الفتيات داخل أحد الشقق في العقار الخاص بهم، إلا أن سيف نجل إسلاح انتبه للأمر واعترضهم طالبهم بالابتعاد عن العقار، فنشبت مشاجرة بين سيف والطرف الثاني وكان عددهم 5 أفراد الذين أخرجوا سلاح وأصيب سيف وشاب من الطرف الثاني يوم 13 من شهر 12 المنقضي.

إسلام أحمد عبدالرحمن

إجبار على إبعاد نجله من المنزل

وكشف إسلام أحمد عبد الرحمن أنه عقب ذلك فوجيء بقيام الطرف الثاني بتحرير محضر، وقام بعض الأشخاص لمحاولة التدخل والصلح بين الطرفين، وفوجيء بالطرف الثاني يطلب منه أن يبعد نجله عن البيت فقام بإبعاده عدة أشهر عن المنزل امتثالا للحل ما تسبب في فصله من المدرسة، لكن أحضر نجله مرة أخرى قبل العيد معتقدا أن الأمور قد هدأت.

وأضاف المجني عليه إسلام أنه حينما علم الطرف الثاني، بعودة نجلي سيف، بدأوا يقومون بمضايقتنا من خلال المرور من الشارع، ويقومون بتهديد نجلي وأسرتي.

سيف إسلام

تجدد المشاجرة للمرة الثانية

أضاف إسلام نجلي سيف خرج مع أصدقاءه، ففوجئت باتصال هاتفي من صديقه، وأخبرني أن سيف نجلك هناك مجموعة من الأشخاص يجرون وراءه ويقومون بمطاردته وحدد لي مكانه، فقمت بالتصال به وجدته يستغيث بي لنجدته، وحينما وصلت لمكان نجلي فوجئت بالطرف الثاني يقومون بمباعتتي بأسلحة بيضاء وأحدثوا بي إصابة عبارة عن 5 غرز في رأسي، وأنقذني أحد المواطنين أدخلني منزله أنا وزوجتي التي تم سبها بأبشع الألفاظ، ونجلي الذي هرب منهم بعد أن تم التعدي علي وأغلق المواطن الباب حتى لا يتم التعدي علي مرة أخرى أنا وزوجتي.

أضاف إسلام ضحية البلطجة أنه خوفا على حياة أسرته انتظر حتى هدأت الأمور في الشارع وتوجهت إلى مركز شرطة منيا القمح وقمت بتحرير محضر وعمل التقارير الطبية اللازمة.

الزوجة مصابة في يدها وقدمها ورأسها

المشاجرة الثالثة

أضاف إسلام أنه عقب المشاجرة الثانية تلقيت عدة تهديدات أيضا من الطرف الثاني بإيذائي وزوجتي ونجلي، ونظرا لذلك خرجت لشراء إفطار لأسرتي، فوجئت بأن الطرف الثاني قد نصبوا كمينا على أول الشارع ويترصدون حركة الخروج والدخول من المنزل، وحينما شاهدتهم رجعت إلى المنزل سريعا خوفا من التعدي علي مرة أخرى.

كسر باب العقار واقتحام المنزل

تابع إسلام: بعد دقائق معدودة فوجئة بباب العقار الحديد يقوم هؤلاء البلطجية بكسره لاقتحام المنزل علينا، ودخلوا ممسكين الأسلحة البيضاء للتعدي علي ونجلي سيف وزوجتي وقد حاولت التصدي لهم ومنعهم من دخول منزلي، إلا أنهم كانوا عددهم كثير وفي النهاية كسروا الباب وتمكنوا من الدخول.

قطع إذن نجله وضرب زوجته بـ170 غرزة

أضاف إسلام أنهم عقب نجاحهم في اقتحام المنزل، سددوا لي في ظهري 3 طعنات وفي رأسي أكثر من 90 غرزة، وأصابوا زوجتي في رأسها وقدمها وأصابوا نجلي في جبهته جرح كبير جدا، وقطعوا أذن نجلي وبعد ذلك لاذوا بالفرار.

تحرير محضر ضد المتهمين في مركز منيا القمح

كشف إسلام عقب هروب الجناة من المكان، قام أهالي الشارع بحملنا ووضعنا في سيارات وتوجهنا إلى المستشفى لعمل الإجراءات الطبية اللازمة، كاشفا أن نجله سيف دخل غرفة العمليات وظل بداخلها أكثر من 4 ساعات، وحررنا محضر بالواقعة في اتهمت فيه منفذي الحادث في محضر رسمي بنقطة شرطة مستشفى منيا القمح المركزي برقم 12/15 أحوال نقطة المستشفى بتاريخ 24/4/2024

وقال إسلام أن نجله سيف وزوجته في حالة نفسيه سيئة جراء ما حدث من هؤلاء البلطجية، وأن سيف قد تم تشويه وجهه تمام مما يؤثر على نفسيته بشكل سيء.

إسلام يستغيث بوزير الداخلية

في نهاية حديثه، قال إسلام إنه يستغيث بوزير الداخلية لضبط هؤلاء البلطجية وإعادة حقه وحق زوجته ونجله من هؤلاء البلطجية الذين اقتحموا منزله وضربهم لزوجته أمامه ونجله وهو أيضا بهذ الشكل الوحشي، مطالبا حق بالقانون.