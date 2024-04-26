الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مقتل ربة منزل فى مشاجرة بسبب "حد الأرض" فى أبوتيج

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

كشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة وقتل ربة منزل بأسيوط وضبط طرفيها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط بحدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز ووجود متوفاة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (عامل له معلومات جنائية وشقيقه)، طرف ثان (موظف ونجل شقيقه "لهما معلومات جنائية") وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك لوجود خلافات سابقة على حد فاصل بين أرضهم الزراعية بذات القرية تبادلوا خلالها التعدي بالضرب بالأيدي وقيام نجل شقيق الموظف بإحضار بندقية آلية وإطلاق أعيرة نارية نتجت عن ذلك إصابة أحد أقارب الطرفين (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) تصادف مرورها أمام منزلها المجاور لهم بعيار ناري وتوفيت أثناء نقلها لأحد المستشفيات، وبسؤال نجل المتوفاة أيد ما سبق واتهم المُشار إليه بالتسبب في إحداث إصابتها ووفاتها.

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عقب تقنين الإجراءات وتنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم ضبط طرفي المشاجرة، والسلاح المستخدم في الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار)، بسؤالهم تبادلوا الاتهامات لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفاة ربة مركز شرطة أبو تيج مديرية امن أسيوط بندقية آلية الامن العام

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