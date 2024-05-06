الإثنين 06 مايو 2024
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عالم

مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بـ"رفح" الفلسطينية

مصر
مصر

حذرت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية، منذ قليل -  من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة "رفح" الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوى عليه هذا العمل التصعيدى من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة.

وطالبت مصر إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية فى مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقنًا لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأكدت مصر أنها تواصل اتصالاتها على مدار الساعة مع كل الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة.

مصر تحذر إسرائيل عملية عسكرية إسرائيلية رفح

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مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بـ"رفح" الفلسطينية

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