الإثنين 06 مايو 2024
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عالم

عناصر الإطفاء المصرية تسيطر على حريق مخازن المساعدات فى الجانب الفلسطينى (فيديو)

جريدة الدستور

شاركت عناصر إطفاء مصرية في عمليات إخماد حريق شب في مخازن للمساعدات المقدمة إلى قطاع غزة في الجانب الفلسطيني من مدينة رفح، الإثنين.

وحصل "قناة القاهرة الإخبارية" على لقطات خاصة ترصد استهداف مخازن المساعدات في الجانب الفلسطيني، ومساعدة عناصر الإطفاء المصرية في السيطرة على حريق بها.

في السياق، حذرت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية، منذ قليل- من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة "رفح" الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوى عليه هذا العمل التصعيدى من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة.

وطالبت مصر، إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية فى مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقنًا لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأكدت مصر أنها تواصل اتصالاتها على مدار الساعة مع كل الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة.

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