سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 19-5-2024

يستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 12.4875 جنيه في معاملات البنك المركزي المصري وكذلك البنوك المصرية والأجنبية.

نرصد في التقرير التالي التحديث الأخير لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 مايو 2024 في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

في معاملات البنك المركزي المصري سجل سعر الريال السعودي

شراء 12.4875 جنيه مصري

بيع 12.5252 جنيه مصري

في معاملات البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي

شراء 12.4927 جنيه مصري

بيع 12.5213 جنيه مصري

في معاملات بنك مصر سجل سعر الريال السعودي

شراء 12.49 جنيه مصري

بيع 12.52جنيه مصري

في معاملات بنك قناة السويس سجل سعر الريال السعودي

شراء 12.44 جنيه مصري

بيع 12.52 جنيه مصري

سعر الريال السعودي في مصر اليوم

في معاملات بنك القاهرة سجل سعر الريال السعودي

شراء 12.49 جنيه مصري

بيع 12.52 جنيه مصري

في معاملات بنك الاسكندرية سجل سعر الريال السعودي

شراء 12.47 جنيه مصري

بيع 12.52 جنيه مصري

في معاملات البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الريال السعودي

شراء 12.43 جنيه مصري

بيع 12.52 جنيه مصري

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

احتفظ سعر الريال السعودي بقيمته أمام الدولار الأمريكي ليسجل الواحد ريال سعودي 0.277 دولار أمريكي.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم

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يورو

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جنيــه إسترليـنى

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100 ين يابانى

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دينــار كويتى

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درهم إماراتى

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دولار أســـترالى

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