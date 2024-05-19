الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 19-5-2024

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يستقر سعر صرف  الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 12.4875 جنيه في معاملات البنك المركزي المصري وكذلك البنوك المصرية والأجنبية. 

نرصد في التقرير التالي التحديث الأخير لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 مايو 2024 في البنوك المصرية والأجنبية. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

في معاملات البنك المركزي المصري سجل سعر الريال السعودي 

شراء 12.4875 جنيه مصري 

بيع 12.5252  جنيه مصري

في معاملات البنك  الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي 

شراء 12.4927 جنيه مصري

بيع 12.5213 جنيه مصري

في معاملات بنك مصر سجل سعر الريال السعودي 

شراء 12.49 جنيه مصري

بيع 12.52جنيه مصري

في معاملات بنك قناة السويس سجل سعر الريال السعودي 

شراء 12.44 جنيه مصري

بيع 12.52 جنيه مصري

سعر الريال السعودي في مصر اليوم 

في معاملات  بنك القاهرة سجل سعر الريال السعودي 

شراء 12.49 جنيه مصري

بيع 12.52 جنيه مصري

في معاملات  بنك الاسكندرية سجل سعر الريال السعودي 

شراء 12.47 جنيه مصري

بيع 12.52 جنيه مصري

في معاملات  البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الريال السعودي 

شراء 12.43 جنيه مصري 

بيع 12.52 جنيه مصري

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سعر الريال السعودي مقابل الدولار 

احتفظ سعر الريال السعودي بقيمته أمام الدولار الأمريكي ليسجل الواحد ريال سعودي 0.277 دولار أمريكي.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم

دولار أمريكى

46.8342 جنيه للشراء 

46.9731 جنيه للبيع 

يورو

50.9135 جنيه للشراء

51.0739 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى

59.3202جنيه للشراء

59.5150 جنيه للبيع 

دولار كنـدى

34.3536 جنيه للشراء

34.4732 جنيه للبيع 

كرون دانمركى

6.8242 جنيه للشراء

6.8449 جنيه للبيع 

كرون نرويجى

4.3785 جنيه للشراء

4.3924 جنيه للبيع 

كرون ســويدى

4.3833 جنيه للشراء

4.3970 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى

51.8881 جنيه للشراء

52.0478 جنيه للبيع 

100 ين يابانى

30.2664 جنيه للشراء

30.3660 جنيه للبيع 

دينــار كويتى

152.5097 جنيه للشراء

153.0120 جنيه للبيع 

درهم إماراتى

12.7502 جنيه للشراء

12.7891 جنيه للبيع 

دولار أســـترالى

31.2618 جنيه للشراء

31.3593 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين 

124.2188 جنيه للشراء

124.6038 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى

121.6378  جنيه للشراء

122.0145  جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى

12.8418 جنيه للشراء

12.8905 جنيه للبيع 

دينـار أردنـى

65.9637 جنيه للشراء 

66.3462 جنيه للبيع 

يوان صينى

6.4894 جنيه للشراء

6.5091  جنيه للبيع

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