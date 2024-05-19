سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 19-5-2024
يستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 12.4875 جنيه في معاملات البنك المركزي المصري وكذلك البنوك المصرية والأجنبية.
نرصد في التقرير التالي التحديث الأخير لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 مايو 2024 في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
في معاملات البنك المركزي المصري سجل سعر الريال السعودي
شراء 12.4875 جنيه مصري
بيع 12.5252 جنيه مصري
في معاملات البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي
شراء 12.4927 جنيه مصري
بيع 12.5213 جنيه مصري
في معاملات بنك مصر سجل سعر الريال السعودي
شراء 12.49 جنيه مصري
بيع 12.52جنيه مصري
في معاملات بنك قناة السويس سجل سعر الريال السعودي
شراء 12.44 جنيه مصري
بيع 12.52 جنيه مصري
سعر الريال السعودي في مصر اليوم
في معاملات بنك القاهرة سجل سعر الريال السعودي
شراء 12.49 جنيه مصري
بيع 12.52 جنيه مصري
في معاملات بنك الاسكندرية سجل سعر الريال السعودي
شراء 12.47 جنيه مصري
بيع 12.52 جنيه مصري
في معاملات البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الريال السعودي
شراء 12.43 جنيه مصري
بيع 12.52 جنيه مصري
سعر الريال السعودي مقابل الدولار
احتفظ سعر الريال السعودي بقيمته أمام الدولار الأمريكي ليسجل الواحد ريال سعودي 0.277 دولار أمريكي.
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أسعار العملات الأجنبية اليوم
دولار أمريكى
46.8342 جنيه للشراء
46.9731 جنيه للبيع
يورو
50.9135 جنيه للشراء
51.0739 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
59.3202جنيه للشراء
59.5150 جنيه للبيع
دولار كنـدى
34.3536 جنيه للشراء
34.4732 جنيه للبيع
كرون دانمركى
6.8242 جنيه للشراء
6.8449 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.3785 جنيه للشراء
4.3924 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.3833 جنيه للشراء
4.3970 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
51.8881 جنيه للشراء
52.0478 جنيه للبيع
100 ين يابانى
30.2664 جنيه للشراء
30.3660 جنيه للبيع
دينــار كويتى
152.5097 جنيه للشراء
153.0120 جنيه للبيع
درهم إماراتى
12.7502 جنيه للشراء
12.7891 جنيه للبيع
دولار أســـترالى
31.2618 جنيه للشراء
31.3593 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
124.2188 جنيه للشراء
124.6038 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
121.6378 جنيه للشراء
122.0145 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
12.8418 جنيه للشراء
12.8905 جنيه للبيع
دينـار أردنـى
65.9637 جنيه للشراء
66.3462 جنيه للبيع
يوان صينى
6.4894 جنيه للشراء
6.5091 جنيه للبيع