الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الليرة السورية

الريال السعودي
الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، وزادت عمليات البحث من جانب المواطنين لمعرفة سعر الريال السعودي اليوم بعد أن شهد الأيام السابقة تغيرات كبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

جاء سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16 مايو 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة بعد زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي مع اقتراب موسم الحج في توفير العملة السعودية نحو 12.47 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

سجل الريال السعودي اليوم الخميس 16 مايو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي. 

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 16 مايو 2024.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.48 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.48 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.46 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.53 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.42جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.39 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.45 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.52 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.50 جنيه للشراء و12.60 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.52 جنيه للشراء و12.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.50 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

ضبط قضايا إتجار في العملات الاجنبية بـ19 مليون جنيه

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ21 مليون جنيه


سعر الريال السعودي اليوم مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3.92 ليرة سورية.

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