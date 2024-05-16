سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 16-5-2024

انخفض سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية لعدة قروش وفق السعر الرسمي للصرف في معاملات البنك المركزي المصري.

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16 مايو 2024 وفق السعر الرسمي للصرف في معاملات البنوك.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند

12.4738 جنيه شراء 12.5104 جنيه بيع

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي المصري عند

12.48 جنيه شراء 12.51 جنيه بيع

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية عند

12.46 جنيه شراء 12.51 جنيه بيع

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند

12.48 جنيه شراء 12.51 جنيه بيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس عند

12.42 جنيه شراء 12.52 جنيه بيع

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة عند

12.48 جنيه شراء 12.51 جنيه بيع

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB عند

12.42 جنيه شراء 12.52 جنيه بيع

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر الريال السعودي في معاملاته مقابل الدولار الأمريكي عند 0.26 دولار

اسعار العملات الأجنبية اليوم

دولار أمريكى

46.7854 جنيه شراء 46.9154 جنيه بيع

يورو

50.6359 جنيه شراء 50.7953 جنيه بيع

جنيــه إسترليـنى

58.9496 جنيه شراء 59.1463 جنيه بيع

دولار كنـدى

34.3127 جنيه شراء 34.4207 جنيه بيع

كرون دانمركى

6.7873 جنيه شراء 6.8064 جنيه بيع

كرون نرويجى

4.3476 جنيه شراء 4.3610 جنيه بيع

كرون ســويدى

4.3352 جنيه شراء 4.3482 جنيه بيع

فرنك سويسرى

51.6452 جنيه شراء 51.8231 جنيه بيع

100 ين يابانى

30.0407 جنيه شراء 30.1261 جنيه بيع

دينــار كويتى

152.2616 جنيه شراء 152.7344 جنيه بيع

درهم إماراتى

12.7373 جنيه شراء 12.7734 جنيه بيع

دولار اســـترالى

31.0468 جنيه شراء 31.1518 جنيه بيع

دينــار البحــرين

124.0861 جنيه شراء 124.4540 جنيه بيع

ريـــال عمـــانى

121.5269 جنيه شراء 121.8994 جنيه بيع

ريـــال قطــــرى

12.8285 جنيه شراء 12.8747 جنيه بيع

دينـار اردنـى

65.8950 جنيه شراء 66.2647 جنيه بيع

يوان صينى

6.4771 جنيه شراء 6.4956 جنيه بيع