الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التوقيت المثالي للشراء..هل تنخفض أسعار السيارات أكثر في المرحلة المٌقبلة؟

شراء سيارة
شراء سيارة

شهد سوق السيارات في الفترة الأخيرة حالة من الانخفاض في الأسعار، وهو الأمر الذي تفاجئ به الكثيرون واعتبروه خبرًا مفرحًا، ولكن ظلت التساؤلات مطروحة عن السبب وراء هذا الانخفاض، وكذلك عن مدى استمراره.

 

توقعات اسعار السيارات 

في "الدستور" تواصلنا مع المستشار أسامة أبو المجد رئيس شعبة السيارات، للوقوف عند ذلك الأمر.

أوضح أبو المجد أن السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار السيارات حاليًا هو الصفقة التي عقدتها مصر مؤخرًا، وهي صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي نتج عنها توفير كميات كبيرة من الدولارات في مصر.

تابع أنه منذ دخول دولارات هذه الصفقة مصر شهدت أسعار السيارات على الفور انخفاضًا ملحوظًا، مؤكدًا على عدم دخل تجار السيارات في هذا الانخفاض على الإطلاق.

 كما لفت إلى أن واحدًا من أسباب انخفاض الأسعار حاليًا أيضًا هو انتهاء ظاهرة الأوفر برايس، وكذلك انتهاء احتكار بعض التجار لأنواع من السيارات مشيرًا إلى أنها كانت حالات فردية غير مقبولة.

 

نسبة انخفاض اسعار السيارات في مصر

وعن نسبة الانخفاض أوضح أبو المجد أنها قد تراوحت بين 5 إلى 15 بالمئة، وبعض أنواع السيارات وصل فيها الحال أن انخفضت بنسبة 30% وذلك نتيجة خطأ بالتسعير الأولي.

لذا أكد رئيس شعبة السيارات أن الوقت الحالي يعد هو أنسب توقيت لشراء السيارات، مشيرًا إلى أن الزيادة التي حدثت من قبل في سوق السيارات هي زيادة طبيعية نظرًا للتضخم العالمي.    

أما عن مستقبل أسعار السيارات في الفترة القادمة أوضح أبو المجد أنه كلما توافرت العملة الصعبة بصورة أكثر في البلاد كلما انخفض سعر السيارات، متوقعًا ألا تنخفض بصورة أكثر من ذلك حتى نهاية العام.

وعلى صعيد أخر أوضح أسامة أن هناك نقصًا عالميًا في إنتاج السيارات، وكذلك قلة كبيرة عالمية في مبيعاتها، وذلك بسبب أزمة الطاقة وحرب أوكرانيا وروسيا.

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عام 2023 الأسوأ في سوق السيارات

يٌذكرأنه عقب وصول أول جزء من صفقة رأس الحكمة إلى مصر انخفض سعر الدولار من 70 جنيه إلى 47 جنيه، ومثل ذلك ضربة قاضية للسوق السوداء للدولار.

كما يعد عام 2023 هو العام الأسوأ فى مجال السيارات حسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات، إذ أكد بيان سوق السيارات أن المبيعات في هذا العام بلغت 90 ألفًا و359 مركبة متنوعة عام 2023، مقابل 184 ألفًا و771 في الفترة نفسها من عام 2022 وذلك بتراجع 51% بينما انخفضت مبيعات سيارات الملاكي بنسبة 48% لتصل إلى 69 ألفًا و175 وحدة خلال عام 2023، وذلك مقارنة بـ 133 ألفًا و857 مركبة في الفترة نفسها من عام 2022.

 

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