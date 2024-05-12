الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تراجع كبير في الاسعار.. أسعار السلع الغذائية في مصر الآن

السلع الغذائية
السلع الغذائية

استقرت أسعار السلع الغذائية في الأسواق من بعد عيد الفطر المبارك، بعد المبادرة التي أطلقها مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع الغذائية في الأسواق، والتي استجاب لها الكثير من التجار، وتراجعت أسعار السلع الغذائية بنسبة وصلت إلى 25%، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار السلع الغذائية في مصر الآن

سعر السكر اليوم

سجل سعر السكر تراجع في الأسواق بعد أن وفرت وزارة التموين كميات كبيرة منه لسد العجز، بعد أن تخطى سعره 50 جنيه، وبلغ سعر السكر في السوبر ماركت 38 جنيه للكيلو. 

وبلغ سعر السكر على بطاقة التموين 12.60 جنيه، وطرحت  وزارة التموين والتجارة الداخلية السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو للشهر الخامس  بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.

شعبة الخضر والفاكهة بالإسماعيلية تعقد اجتماعها الأول لتذليل العقبات أمام تجار سوق الجملة

توقعات سعر الذهب الأيام القادمة في مصر

سعر الزيت اليوم

تراجع سعر الزيت في الاسواق والذي تجاوز في الاشهر الماضية 100 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر الزيت اليوم من 50 إلى 70 جنيه للزيت الخليط، بينما يسعر سعر زيت خليط 800 مللي في التموين إلى 30 جنيه.

أسعار السلع الغذائية في التموين 

 

  • مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه
  • مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.
  • عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.
  • فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.
  • علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.
  • دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.
  • مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.
  • تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.
  • کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.
  • بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.
  • مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.
  • شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
  • صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
  • جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.
  • جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.
  • لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.
  • خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.
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ارتفاع مفاجيء في أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

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انخفاض جديد فى أسعار الحبوب والبقوليات فى الأسواق اليوم 12 مايو 2024

أسعار السلع الغذائية سعر الزيت اليوم سعر السكر اليوم وزارة التموين مجلس الوزراء

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