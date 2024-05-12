تراجع كبير في الاسعار.. أسعار السلع الغذائية في مصر الآن

استقرت أسعار السلع الغذائية في الأسواق من بعد عيد الفطر المبارك، بعد المبادرة التي أطلقها مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع الغذائية في الأسواق، والتي استجاب لها الكثير من التجار، وتراجعت أسعار السلع الغذائية بنسبة وصلت إلى 25%، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار السلع الغذائية في مصر الآن

سعر السكر اليوم

سجل سعر السكر تراجع في الأسواق بعد أن وفرت وزارة التموين كميات كبيرة منه لسد العجز، بعد أن تخطى سعره 50 جنيه، وبلغ سعر السكر في السوبر ماركت 38 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر السكر على بطاقة التموين 12.60 جنيه، وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو للشهر الخامس بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.

سعر الزيت اليوم

تراجع سعر الزيت في الاسواق والذي تجاوز في الاشهر الماضية 100 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر الزيت اليوم من 50 إلى 70 جنيه للزيت الخليط، بينما يسعر سعر زيت خليط 800 مللي في التموين إلى 30 جنيه.

أسعار السلع الغذائية في التموين