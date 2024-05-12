الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

توقعات سعر الذهب الأيام القادمة في مصر

الذهب
الذهب

عاود سعر الذهب اليوم ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتخطى عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في مصر سعر 3140 جنيه، وذلك مع الارتفاعات التي سجلها الذهب في آخر جلستين له والذي قفز 30 دولار خلالهما، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم، وتوفعات سعر الذهب الأيام القادمة. 

توقعات سعر الذهب الأيام القادمة

وفق التحليلات العالمية لتوقعات سعر الذهب في النصف الثاني من العام الجاري بعد أن ارتفع سعر الذهب الفوري بأكثر من 13٪ في الربع الأول من عام 2024 والذي كان مدفوعًا في المقام الأول بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

فجاءت توقعات المحللين للذهب خلال النصف الثاني من عام 2024، بأن تظل أسعار الذهب مدعومة بالتغيرات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، وحالة عدم اليقين في الاقتصاد الكلي، ومستويات التضخم المرتفعة تاريخيًا.

ولا يتوقع المحللون ارتفاع سعر الذهب في الفترة المقبلة بشكل حاد، ما لم يحدث تغيير مفاجئ في ديناميكيات التضخم العالمي وتوقعات أسعار الفائدة.

سعر أوقية الذهب بالدولار في البورصة العالمية

سعر الذهب اليوم الأحد 12-5-2024 فى مصر بالجنيه والدولار

 

سعر الذهب اليوم 

سعر الذهب اليوم  عيار 21 : بيع 3140 جنيه، وللشراء 3120 جنيه. 

سعر الذهب اليوم عيار 18 : بيع 2674.25 جنيه، وللشراء 2691.5 جنيه. 

سعر الذهب عيار 24 : بيع 3،554 جنيه، وللشراء 3،577 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 : بيع 3،258 جنيه، وللشراء 3،279 جنيه. 

عيار 14: بيع 2،073 جنيه، وللشراء 2،087 جنيه. 

سعر الذهب اليوم عيار 12: بيع 1،777 جنيه، وللشراء 1،789 جنيه. 

الاونصة: بيع 110،538 جنيه، وللشراء 111،249 جنيه. 

الجنيه الذهب  : بيع 24،880  جنيه، وللشراء 25،040 جنيه. 

الكيلو: بيع 3،554،286  جنيه، وللشراء 3،577،143 جنيه. 

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ارتفاع مفاجيء في أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

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انخفاض جديد فى أسعار الحبوب والبقوليات فى الأسواق اليوم 12 مايو 2024

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