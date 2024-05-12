سعر أوقية الذهب بالدولار في البورصة العالمية

سعر أوقية الذهب بالدولار محور اهتمام الملايين من المواطنين الراغب في استثمار أموالهم في ملاذ أمن، وذلك عقب الارتفاعات التي شهدتها البورصة العالمية عقب صدور بيانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقدم نحو 231 عامل بطلبات إعانة وهو ما يعد أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر الماضي.

سعر أوقية الذهب بالدولار

استقرار في سعر أوقية الذهب بالدولار عقب زيادة في البورصة العالمية نتائجة عن بيانات البطالة الأسبوعية وتوتر الأوضاع في الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية حيث سجلت الأونصة نحو 2360$ للبيع و2359$ للشراء في البورصة العالمية مما ترتب عليه استقرار الأسعار رفي الصاغة والتي جاءت كما يلي:-

سجل جرام الذهب من عيار 24 بدون مصنعية

البيع 3588.5 جنيه.

الشراء 3565.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 22 بدون مصنعية

البيع 3289.5 جنيه.

الشراء 3268.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 21 بدون مصنعية

البيع 3140 جنيه.

الشراء 3120 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 18 بدون مصنعية

البيع 2691.5 جنيه.

الشراء 2674.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 14 بدون مصنعية

البيع 2093.25 جنيه.

الشراء 2080 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 12 بدون مصنعية

البيع 1794.25 جنيه.

الشراء 1782.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 9 بدون مصنعية

البيع 1345.75 جنيه.

الشراء 1337.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

سجل جنيه الذهب بدون مصنعية

البيع 25120 جنيه.

الشراء 24960 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.

سجلت أونصة الذهب في البورصة العالمية

البيع 2360$.

الشراء 2359$.

بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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