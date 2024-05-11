توقعات بارتفاع قياسى لأسعار الذهب وسط الأزمات العالمية.. خبير اقتصادى يوضح

في ظل الأحداث الجيوسياسية الراهنة، تنبأ محمد حسن، الخبير الاقتصادي، بأن أسعار الذهب قد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة القادمة، ما يجعلها فرصة استثمارية ذهبية.

وأشار خلال مشاركته الهاتفية في برنامج "أرقام وأسواق" على قناة "أزهري" إلى أن السوق المصرية على أعتاب استقبال إصدارات حكومية جديدة ستعزز من قوتها وتفتح آفاقًا واعدة أمام المستثمرين.

وأضاف "حسن" أن الصناديق النقدية في مصر، التي تفوق قيمتها 150 مليار جنيه، لم تحظ بالاهتمام الكافي رغم كونها خيارًا مثاليًا للمستثمرين الحذرين، نظرًا لانخفاض مخاطرها وضمانها لعوائد مستقرة يمكن الاعتماد عليها يوميًا.

وفيما يتعلق بالتطورات في سوق الذهب، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن الوضع العالمي الحالي، وخاصة الصراع في قطاع غزة، يسهم في زيادة الطلب على الذهب، متوقعًا أن يصل سعر الأونصة إلى أكثر من 4000 دولار، أي ضعف القيمة الحالية، ما يجعله استثمارًا مغريًا في هذه الأوقات العصيبة.