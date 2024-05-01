الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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شعبة الخضر والفاكهة بالإسماعيلية تعقد اجتماعها الأول لتذليل العقبات أمام تجار سوق الجملة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة الإسماعيلية التجارية، اجتماعًا بمشاركة تجار سوق الجملة بالمستقبل بحضور جلال أبو الطاهر نائب أول الغرفة  بالإسماعيلية، وأسامة العدوي نائب ثائب ثان ورئيس لجنة الشعب بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، غريب حسان رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، لمناقشة وتذليل العقبات التي قد تواجه التجار في سوق الجملة «المستقبل».

تفاصيل الاجتماع

خلال الاجتماع، تقرر تحديد موعد لانعقاد جلسة مشتركة بين مجلس إدارة الغرفة ومجلس إدارة سوق المستقبل.

 مقترحات زيادة المعروض من المحاصيل الزراعية

من جانبه أشار جلال الطاهر  نائب أول الغرفة  بالإسماعيلية، إلى توجيهات القيادة السياسية المستمرة بشأن ضرورة بحث مقترحات زيادة المعروض من المحاصيل الزراعية المختلفة للحفاظ على ضبط السوق في الفترة القادمة في ظل التغيرات المناخية العالمية، والحفاظ على زيادة معروض كافة السلع الزراعية لاستمرار ضبط السوق.

كيفية السيطرة على أسعار المحاصيل بالأسواق

وأكد غريب حسان رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن السيطرة على أسعار المحاصيل بالأسواق تكمن في توفير قاعدة معلومات دقيقة لحجم إنتاج واستهلاك المحاصيل ورسم خريطة الزراعة في مصر.

انخفاص ملموس في أسعار الخضروات والفاكهة

كما أكد علي العكرمي سكرتير الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أنه من المتوقع أن تشهد هذه الفترة انخفاضا ملموسا لأسعار الخضراوات والفاكهة على مستوى محافظة الإسماعيلية.

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