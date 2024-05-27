سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 27 مايو 2024 فى البنوك

يحرص آلاف المواطنين المسافرين إلى الخارج معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 مايو 2024 عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري وجود تباينًا ملحوظًا بتعاملات اليوم طبقا لآخر تحديثات شاشات عرض سعر العملات أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 مايو 2024

وتوفر «الدستور» لمتابعيها معرفة كل أسعار الدولار اليوم الإثنين والعملات وفقا لآخر تحديثات في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل الدولار فى البنك الأهلي المصري نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

سجل الدولار فى البنك الاهلي المتحد نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل الدولار فى بنك فيصل الإسلامي نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية فقد سجل الدولار نحو 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سجل الدولار في بنك البركة الإسلامي نحو 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم

50.78 جنيه للشراء.

51.13 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.59 جنيه للشراء.

60.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.53 جنيه للشراء.

12.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

152.42 جنيه للشراء.

153.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.81 جنيه للشراء.

12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.92 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.