بكام سعر الدولار اليوم الاحد 26-5-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك؟

بكام سعر الدولار اليوم الاحد 26 مايو 2024؟..كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من المواطنين، حيث شهد سعر الدولار اليوم الاحد استقرارًا خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم الاحد 26 مايو 2024 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 26 مايو 2024 خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الجنيه المصري، حيث سجل متوسط سعره نحو 47.05 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع.

ويقدم موقع "الدستور" آخر تحديث لسعر صرف الدولار والعملات الأجنبية لحظة بلحظة على مدار اليوم، حيث سجل الدولار اليوم الاحد 26 مايو 2024، استقرارًا مقابل الجنيه المصري حيث بلغ نحو 47.06 جنيه للشراء، و47.16 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الاحد

انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الاحد الموافق 26 مايو 2024 نحو 46.90 للشراء، 47.00 جنيه للبيع

سعر الدولار السبت في بنك مصر

وخلال منتصف التعاملات سجل سعر الدولار اليوم الاحد استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ليسجل نحو 46.90 جنيه للشراء، و47.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم السبت

وفي البنك التجاري الدولي CIB، شهد الدولار اليوم الاحد الموافق 26 مايو انخفاضًا خلال منتصف التعاملات ليبلغ متوسط سعره نحو 46.44 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاحد

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاحد استقرارًا ليسجل 46.88 جنيه للشراء، 46.98 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاحد

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاحد الموافق 26 مايو 2024 خلال منتصف التعاملات سجل استقرارًا وجاءت الأسعار كالآتي:

سجل سعر الدولار نحو 47.06 جنيه للشراء، و47.16 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.03 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.54 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.87 جنيه للشراء، و60.04 جنيه للبيع.