سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 26 /5 /2024 فى مصر
صعد الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري من جديد لعدة قروش خلال معاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية والأجنبية.
نرصد في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26 مايو 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق السعر الرسمي للصرف من البنك المركزي المصري.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
صعد الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك المركزي المركزي المصري عند
47.0580 جنيه للشراء
47.1845 جنيه للبيع
صعد الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري عند
47.1 جنيه للشراء
47.2 جنيه للبيع
صعد الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك مصر عند
47.1 جنيه للشراء
47.2 جنيه للبيع
صعد الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية عند
47.1 جنيه للشراء
47.2 جنيه للبيع
صعد الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند
47.1 جنيه للشراء
47.2 جنيه للبيع
صعد الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك قناة السويس عند
47 جنيه للشراء
47.1 جنيه للبيع
صعد الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي CIB عند
47.1 جنيه للشراء
47.2 جنيه للبيع
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اسعار العملات الاجنبية اليوم
يورو
51.0250 جنيه للشراء
51.1763 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
59.8719 جنيه للشراء
60.0470 جنيه للبيع
دولار كنـدى
34.4168 جنيه للشراء
34.5194 جنيه للبيع
كرون دانمركى
6.8384 جنيه للشراء
6.8572 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.4219 جنيه للشراء
4.4347 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.4022 جنيه للشراء
4.4148 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
51.4971 جنيه للشراء
51.6524 جنيه للبيع
100 ين يابانى
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30.1114 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
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12.5812 جنيه للبيع
دينــار كويتى
153.2036 جنيه للشراء
153.8207 جنيه للبيع
درهم اماراتى
12.8112 جنيه للشراء
12.8467 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
31.2418 جنيه للشراء
31.3352 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
124.7198 جنيه للشراء
125.2608 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
122.2413 جنيه للشراء
122.6017 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
12.9068 جنيه للشراء
12.9485 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
66.2789 جنيه للشراء
66.6448 جنيه للبيع
يوان صينى
6.4987 جنيه للشراء
6.5171 جنيه للبيع