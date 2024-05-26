الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 26 /5 /2024 فى مصر

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

صعد الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري من جديد لعدة قروش خلال معاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية والأجنبية. 

 

نرصد في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26 مايو 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق السعر الرسمي للصرف من البنك المركزي المصري. 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 

 

صعد الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك المركزي المركزي المصري عند 

   47.0580 جنيه للشراء 

   47.1845 جنيه للبيع 

 

صعد الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري عند 

 47.1 جنيه للشراء 

47.2 جنيه للبيع 

 

صعد الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك مصر عند 

47.1 جنيه للشراء 

47.2 جنيه للبيع 

 

صعد الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية عند 

47.1 جنيه للشراء 

47.2 جنيه للبيع 

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صعد الدولار أمام الجنيه اليوم في  بنك القاهرة عند 

47.1 جنيه للشراء 

47.2 جنيه للبيع 

 

صعد الدولار أمام الجنيه اليوم في  بنك قناة السويس عند 

47 جنيه للشراء 

47.1 جنيه للبيع 

 

صعد الدولار أمام الجنيه اليوم في  البنك التجاري الدولي CIB عند 

47.1 جنيه للشراء 

47.2 جنيه للبيع 

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اسعار العملات الاجنبية اليوم 

يورو

   51.0250 جنيه للشراء

   51.1763 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

   59.8719 جنيه للشراء

   60.0470 جنيه للبيع

دولار كنـدى 

34.4168 جنيه للشراء

   34.5194 جنيه للبيع

كرون دانمركى

   6.8384 جنيه للشراء

   6.8572 جنيه للبيع

كرون نرويجى

    4.4219 جنيه للشراء

   4.4347 جنيه للبيع

كرون ســويدى

    4.4022 جنيه للشراء

   4.4148 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

   51.4971 جنيه للشراء

   51.6524 جنيه للبيع

100 ين يابانى

   30.0249 جنيه للشراء

   30.1114 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

    12.5468 جنيه للشراء

    12.5812 جنيه للبيع

دينــار كويتى

   153.2036 جنيه للشراء

   153.8207 جنيه للبيع

درهم اماراتى  

12.8112 جنيه للشراء

   12.8467 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

   31.2418 جنيه للشراء

   31.3352 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

   124.7198 جنيه للشراء

   125.2608 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

   122.2413 جنيه للشراء

   122.6017 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

   12.9068 جنيه للشراء

   12.9485 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

   66.2789 جنيه للشراء

   66.6448 جنيه للبيع

يوان صينى

    6.4987 جنيه للشراء

   6.5171 جنيه للبيع

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أسعار التكييفات الموفرة للطاقة بالسوق المصرى

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