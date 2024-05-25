بكام سعر الدولار اليوم السبت 25-5-2024 خلال التعاملات المسائية؟

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن سعر الدولار اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024 خلال التعاملات المسائية، حيث شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري، حيث سجل متوسط سعره نحو 47.05 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 2024 في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 25 مايو 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 47.05 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع.

ويقدم موقع "الدستور" آخر تحديث لسعر صرف الدولار والعملات الأجنبية لحظة بلحظة على مدار اليوم، حيث سجل الدولار اليوم السبت 25 مايو 2024، استقرارًا مقابل الجنيه المصري حيث بلغ نحو 47.05 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار السبت في بنك مصر

وخلال التعاملات المسائية سجل سعر الدولار اليوم السبت استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ليسجل نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم السبت

كما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024 نحو 47.10 للشراء، 47.20 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم السبت

وفي البنك التجاري الدولي CIB، شهد الدولار اليوم السبت الموافق 25 مايو استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليبلغ متوسط سعره نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم السبت

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم السبت استقرارًا ليسجل 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024 خلال التعاملات المسائية سجل استقرارًا وجاءت الأسعار كالآتي:

سجل سعر الدولار نحو 47.05 جنيه للشراء، و47.10 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.03 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.54 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.87 جنيه للشراء، و60.04 جنيه للبيع.

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