السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرارا للموسم المسرحي| "ثقب دودي".. عرض جديد ضمن موسم قصور الثقافة

صورة من العرض
صورة من العرض

على مسرح قصر ثقافة أسيوط، قدمت مسرحية "ثقب دودي"، لفرقة الخارجة المسرحية، استمرارا للموسم المسرحي المكثف للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الذي تشهده كثير من المحافظات في إطار برامج وزارة الثقافة.

تحكي المسرحية قصة دودي أحد أبناء مملكة الجن الذي ينوي في عيد ميلاد ملكة الجن أوتورما أن يصالح ملك الجن أوديني عليها، ولكنها لا تقبل، فيسافر دودي عبر ثقب الزمن لإيجاد زهرة الكيوبيد حتى يسقي منها الملكة لترضى عن مولاه، ولكن تشرب أوتورما الزهرة وتحب أول شخص تراه ويكون غوريلا، وبعد أن تفيق من مفعول الزهرة ترفض الغوريلا وتحب أوديني ملك الجن من خلال مواقفه معها.

المسرحية تأليف ناظم نور الدين وإخراج  علاء الوكيل، ديكور سماح نبيل، استعراض محمد عبد الله، إضاءة مايكل يعقوب، وبطولة نخبة من المبدعين منهم ميرفت عبد العال، رضا سعيد، سلطان أحمد، مازن أحمد، رنا كارم، عمر مختار، مريم السيد، حنين أبو بكر، سلمى شعبان، جونير أنسي وغيرهم.

"ثقب دودي" إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ضمن عروض إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الوادي الجديد، وشهد حضور ضياء مكاوي رئيس الإقليم وابتسام عبد المريد مدير عام الفرع ولجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد البنهاوي، الناقد محمود الحلواني، مهندس الديكور أمين مرعي، إكرامي إسماعيل مقرر اللجنة، ونخبة من أدباء وفناني ومثقفي محافظة أسيوط.

وتقدم هيئة قصور الثقافة 19 عرضا مسرحيا مجانيا لمحافظات "أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، تقام يوميا حتى 29 مايو، في الثامنة مساء، ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقدم فرقة قصر ثقافة موط اليوم السبت عرضها المسرحي "مراكب الشمس" إخراج أشرف النوبي، وتعرض غدا فرقة قصر ثقافة ديروط مسرحية "متلازمة الذاكرة المزيفة" إخراج أحمد عبد العظيم، كما تعرض فرقة قومية سوهاج بعد غد الاثنين مسرحية "اللعبة" إخراج مصطفى إبراهيم، وتقدم فرقة قصر ثقافة منفلوط عرض "المهرج" الثلاثاء المقبل إخراج محمد هناء الدين، وتختتم العروض الأربعاء المقبل مع عرض "الطوق والأسورة" لفرقة قصر ثقافة بني مزار إخراج عماد عيد.

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