سماح أبوبكر عزت: الدولة ترعى مواهب الأطفال

تحدثت الكاتبة الكبيرة سماح أبوبكر عزت عن جائزة المبدع الصغير وكيف تم اعتمادها منذ أيام قليلة في شئون اللجنة العليا للجائزة.

وأضاف سماح أبوبكر عزت، في تصريحات لـ"الدستور": “في الحقيقة أن تخصص الدولة جائزة باسم الدولة لاكتشاف مواهب الأطفال في شتى المجالات، في القصة والموسيقى والرسم والبرمجيات، جيل جديد من الموهوبين ومؤخرا ولكن هناك خبر هو انني والحمد لله تم اعتمادي في شئون اللجنة العليا للجائزة، أنا كنت منذ نشأة الجائزة محكما فيها، في لجنة القصة ولكن اللجنة العليا برئاسة وزيرة الثقافة رأت أن تضمني إليها”.

وتابع: “هذه الجائزة محترمة وتعني أن ينشأ الطفل مبدعا والإبداع في مختلف المجالات وبعد إعلان الجائزة ييتم صقل موهبة الأطفال من خلال التمرين المستمر واللجان العليا للقصة التي من شأنها أن تقرأ القوائم القصيرة وتلتقي بالأطفال للحوار معهم والتأكد من أنهم كتبوا النصوص التي فازت، والطفل حين يجد اسمه على القصة وله حفل توقيع في معرض الكتاب فهو شيء راقي جدا واحيي السيدة الفاضلة انتصار السيسي راعية الجائزة، ووزيرة الثقافة لأنه شيء في منتهى الرقي ان تخصص جائزة للمبدع الصغير وهو الذي سيصبح يوما مبدعا كبيرا ويتذكر كيف كان مبدعا صغيرا يلقى كل هذه الرعاية والاهتمام”.

واختتم: “أنا أتشرف بأن أكون ضمن اللجنة العليا لشئون الطفل في المبدع الصغير والعظيم هو اكتشاف اللآلئ وكيف نبحث عنها ونكتشفها”.