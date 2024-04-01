سماح أبو بكر عزت: اهتمام كبير من القيادة السياسية بملف الأطفال.. وأتمنى برامج حوارية لهم

قالت كاتبة أدب الطفل سماح أبو بكر عزت، إن هناك اهتماما كبيرا بالأطفال من قّبل القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي لكونهم مستقبل هذا الوطن، لافتة إلى أنها كسفيرة لمبادرة "حياة كريمة" تستشعر أن الأطفال أصبحت لهم حصة فى المبادرة، وهو ما تلمسه عندما تلتقى بالأطفال في كل فعاليات المبادرة في القرى المستهدفة، وفي لقاءات المجلس القومي للمرأة، الذى يولى نفس الاهتمام للأطفال.

وأضافت، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا العام هناك عدد من الأعمال الموجهة للأطفال فى مصر؛ مثل كرتون "يحيي وكنوز" في موسمه الثالث، وإشرافها على دراما "نوره"، الذى هو عمل مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمجلس القومي للمرأة، إلا أنها تتمني المزيد للأطفال بأن تكون هناك برامج للأطفال تشجعهم على التعبير عن آرائهم، وكذلك برامج حوارية مع الأطفال؛ لكي يعبروا من خلالها عن أحلامهم، ومن الشخصيات التى يرونها قدوة لهم.

واختتمت "أبو بكر"، أن جائزة المبدع الصغير تكتسب عامًا بعد عام حضورًا كبيرًا؛ خاصة وأنها في اللجنة العليا للجائزة، حيث رأت حضورًا كبيرًا لكل مواهب مصر من كل المحافظات فى جميع المجالات.

ويعقد مجلس النواب، جلسة حلف اليمين الدستورية للولاية الثانية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، غدًا الثلاثاء، بمقر المجلس الجديد بـ العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الضيوف والشخصيات العامة ويعقبه إلقاء الرئيس خطابًا للمصريين.

وعقب انتهاء حلف اليمين تعلن الجمهورية الجديدة ست سنوات جديدة من العمل واستكمال الحلم وإنجاز ما بدأته الدولة المصرية من مشروعات؛ سواء ما ارتبط منها بالبنية التحتية وكذلك ما يتعلق ببناء الإنسان؛ وهنا سنتوقف أمام مشروع بناء الإنسان، ذلك المشروع المنوط برسم بعض ملامحه في جمهوريتنا الجديدة وبشكل تشاركي النخبة الثقافية المصرية.

في 18 ديسمبر الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرى تقديم موعدها، بعدما جمع 39.7 مليون صوت بنسبة 89.6% من إجمالي عدد الأصوات المشاركة. تنتهي الولاية الحالية للسيسي في 2 أبريل 2024.