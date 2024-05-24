الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معرض "زايد" يستقبل أطفال حدائق أكتوبر ضمن المشروع الثقافى للإسكان البديل

معرض زايد
معرض زايد

استمرارًا لمشاركتها في الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، جولة لأطفال حي حدائق أكتوبر، بأجنحة المعرض، في إطار المشروع الثقافي المعني بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات.

ورشة عمل محاكاة تفاعلية

وضمن فعاليات الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال، شارك الأطفال في الورش الفنية المتنوعة التي يقدمها فنانو قصور الثقافة، ومنها ورشة عمل ورشة محاكاة تفاعلية للتعبير عن أحلام وطموحات الأطفال من خلال رسم موضوعات متنوعة بالألوان الفلوماستر على ورق الكانسون، بجانب تنفيذ عدد من المسابقات الثقافية والفنية، كما أقيم عرض مسرح العرائس لفرقة عرائس "أجيال" بإشراف الفنان عمرو حمزة.

وتقام الدورة الثانية من معرض زايد لكتب الأطفال تحت شعار "هيا نقرأ معًا"، وقد اختارت إدارة المعرض كاتبة أدب الأطفال سماح أبو بكر عزت كشخصية للمعرض، الذي يشارك فيه مجموعة من دور النشر المختلفة، ويستمر المعرض الذي تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية حتى 26 مايو الجاري، وتنفذ فعاليات مشاركة قصور الثقافة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن المشرف على المشروع الثقافي للإسكان البديل.

 معرض الشيخ زايد لكتب الأطفال

يشار إلى أن معرض الشيخ زايد لكتب الأطفال هذا العام أصبح مهرجانًا للطفل، وليس معرضًا للكتاب بقدر التحول الذي تم في استراتيجية تنظيمه، حيث أن هناك فعاليات خاصة وأنشطة في مناطق وأركان معينة من المعرض. 

وتقادم الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال، برعاية وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء أحمد راشد محفظ الجيزة.

وفي شأن متصل شهد حي المحروسة، عددًا من الفعاليات الأخرى ضمن المشروع، حيث أقيمت جلسات نقاشية ومحاكاة تفاعلية مع الأمهات لإدارة أمور أبنائهن والعمل على تمكين الطفل وصناعة مستقبله، وتضمنت الفعاليات تثقيفًا صحيًا للأطفال، ودعم وتعزيز القيم الإيجابية، والسلوكيات الصحيحة في نمط الحياة اليومية للطفل والأسرة، وأقيمت الفعاليات بالتعاون مع جهازي حي المحروسة، وحدائق أكتوبر.

وتقدم هيئة قصور الثقافة أنشطة مكثفة بشكل دوري في ضوء برامج العدالة الثقافية وبناء الإنسان في الكثير من مناطق الإسكان البديل بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وبورسعيد.

معرض زايد لكتب الأطفال الهيئة العامة لقصور الثقافة الإسكان المطور بديل العشوائيات الكاتبة سماح أبو بكر المشروع الثقافي للإسكان البديل فرقة عرائس أجيال

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