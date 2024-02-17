الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سماح أبو بكر لـ"الشاهد": الأطفال الآن لا يقبلون الأوامر.. وعلينا إقناعهم

سماح أبو بكر
سماح أبو بكر

قالت سماح أبو بكر عزت، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إن هناك اختلافات كثيرة جدًا بين الأطفال قديمًا وحاليًا.

وأضافت أبو بكر خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "أبرز تلك الاختلافات أن العالم أصبح مفتوحًا أمام الأطفال، سهل جدًا يصل لأي معلومة، وعليك إقناعه فهو لا يقبل الأوامر إطلاقًا ولا يقبل افعل ولا تفعل".

وتابعت: "ليا قصة اسمها الدائرة الحائرة، أخذت جوائز ومثلت مصر في قائمة الشرف الدولية في 2021 وذهبت لاستلام وثيقة الشرف في موسكو منذ سنتين، أثناء كتابة القصص أحكيها قبل أن تكتب لكي أرى رد الفعل".

وأردفت: "القصة على خلاف قصص الأطفال المعتادة نهايتها حزينة، والقصة تحكي عن تقبل الآخر وأن الاختلاف لا يعني الخلاف، وأنا بحكي القصة قولت للأولاد إن الغابة ستدمر في النهاية، ولد قال لي المهم القصة تقنعني مش تبسطني، وبالفعل كتبتها مثلما حكيتها وحققت نجاحات".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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