هدده بكلب مفترس.. قرار عاجل من المحكمة بحق شاب هتك عرض طفل

قررت محكمة جنايات الجيزة، الإثنين، تأجيل محاكمة عاطل متهم بخطف طفل وهتك عرضه بعدما هدده باستخدام كلب مفترس إلى جلسة 29 يونيو المقبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين، وأحمد عبدالعاطي الشافعي وأمانة سر أيمن أحمد عبداللطيف، وهاني محمد حمودة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 11101 لسنة 2023 جنايات الجيزة، أن المتهم «أ.ع»، 23 سنة، عاطل، متهم بخطف الطفل «أ.ع» 16 سنة، بالقوة والتحايل بأن قام باستدراجه إلى محل سكنه ومن ثم أحتجزه عن أعين ذويه بالإكراه عن طريق تهديده بحيوان مفترس «كلب»، كما تعدى على المجني عليه عنوة مستخدما الحيوان المفترس في ترهيبه وتنفيذ كل ما يطلبه منه.

وقال المجني عليه خلال التحقيقات إن المتهم استدرجه إلى المنزل محل سكنه واحتجزه عن أعين ذويه مقيدا إياه شالا لحركته ومهددا له بحيوان مفترس «كلب» قاصدًا التعدي عليه، وسجل مقطع فيديو للواقعة مهددا له بإفشائه في حالة إخبار ذويه الواقعة.