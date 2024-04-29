تأجيل محاكمة المتهمين بخطف نجل وزير سابق لـ26 مايو

أجّلت الدائرة 36 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق لجلسة 26 مايو.

المتهمون في القضية رقم 11917 لسنة 2023، والقيدة برقم 2233 لسنة 2023 كلي أكتوبر وفق أمر الإحالة، هم كلا من ("م.ح " و"م.س" و"ع. ح" و" ع.ج" و"س. ح " و" م.ع " و" م.م" و"ز.ع" و"م.س" وه.ع" ).

وأسندت النيابة العامة إلى أن المتهمين في 17 سبتمبر 2023 بدائرة أول أكتوبر، خطفوا بالتحيل والإكراه المجني عليه "عمر حاتم مصطفي" إذ أنه علي اثر وجود علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال، أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا واتفقوا علي خطف المجني عليه، ووضعوا مخططًا محكمًا بإعداد المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترًا لهم، وبدؤه بإصطحاب المتهم الأول للمجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما أن أدركوه بعصبتهم قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخري مهددين إياه بواسطة السلاح الأبيض - محل الوصف الرابع - لإحدى الوحدات السكنية المملوكة للمتهم الثالث بشارع المزرعة - منطقة بشتيل - أوسيم - الجيزة، ثم قاموا بنقله إلى وحدة سكنية أخري محل تواجد المتهمين من الثامن للعاشر - والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية ب 95 شارع راغب باشا الحمرة قسم ثان طنطا - محافظة الغربية، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصاءه عن أعين ذويه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أضافت التحقيقات أن المتهمين حجزوا المجني عليه عمر حاتم مصطفى بدون امر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، وذلك بأنهم - وعقب اتيانهم الأفعال محل الاتهام الأول.

وأضحت التحقيقات ان المتهمين احتجزوه المجني عليه بالوحدة السكنية المملوكة للمتهم الثالث، وكذا الوحدة السكنية المملوكة لأهمية المتهمة الثانية، حيث تناوبوا عليه ومنعوه من مبارحة تلك الوحدات السكنية وكذا ذا من من حرية التنقل خلال فترة حدوث الواقعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه إذ اشتمل مخططهم الاستيلاء على أمواله، إذ بعد تمكنهم منه بإتياتهم أفعالهم محل التهمتين السابقتين وتحت وطأة التهديد بالسلاح الأبيض محل الإتهام.