الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ابن خاله قتله".. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف "طفل الشرقية"

الداخلية
الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، ملابسات واقعة ضبط المتهم بقتل طفل في مركز الزقازيق، في محافظة الشرقية.

ابن خالته خطفه.. تفاصيل اختفاء ومساومة أسرته لإعادته بالشرقية

تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من تباع على سيارة وزوجته بغياب طفلهما عن مسكنهما. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة نجل خالة الطفل "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته قرر بقيامه بإختطاف الطفل لمساومة أهليته على إعادته مقابل مبلغ مالى، حيث إصطحب الطفل بتاريخ الواقعة بالدراجة النارية خاصته "بدون لوحات معدنية " وتوجه به لخارج القرية وخشية إفتضاح أمره فقام بالتخلص منه وإلقائه بأحد المجارى المائية وعاد لمشاركة أهلية الطفل فى البحث عنه، كما أرشد عن مكان الجثة والدراجة النارية المستخدمة.

وزارة الداخلية محافظة الشرقية الشرقية مقابل مبلغ مالي مخالفة مرورية

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