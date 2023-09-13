مصرع 3 أشخاص فى حوادث متفرقة بالشرقية

لقى شاب مصرعه إثر سقوطه من علو في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين بالعاشر، بوصول "عيد. ع. م"، 39 سنة، مقيم العاشر من رمضان، جثة هامدة، إثر سقوطه من علو، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بالعاشر من رمضان، التى صرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية، وطلبت التحريات حول الواقعة.

مصرع ربة منزل إثر سقوطها من علو

لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع، نطاق مركز أبوحماد، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى المركزى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار، بوصول"جيهان. م. س"، 45 سنة، مقيم نطاق مركز أبوحماد، جثة هامدة، إثر سقوطها من الطابق الرابع، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية، وطلبت التحريات حول الواقعة.

مصرع طفل فى حادث سيارة ربع نقل بالشرقية

لقى طفل فى السابعة من عمره مصرعه، متأثرًا بإصابته إثر اصطدام سيارة ربع نقل بطريق "العزازى- أبوشلبي".

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية بوصول "أدهم. م. ب"، 7 سنوات، مقيم العزازى، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر اصطدام سيارة ربع نقل به، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.