الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بالعاشر من رمضان

انقلاب سيارة سوزوكي
انقلاب سيارة سوزوكي

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكي، اتجاه بلبيس، نطاق مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وقام رجال المرور بإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بوقوع حادث بطريق العاشر أمام كوبرى سيراميكا، نطاق مدينة العاشر من رمضان، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.

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