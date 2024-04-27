المقاطعة تؤتى بثمارها.. تراجع جديد فى أسعار الأسماك بالغربية

استمرت أسعار أغلب أنواع الأسماك في الانخفاض لليوم الخامس على التوالي بالغربية، حيث تراوحت الانخفاضات بين 20 و30 جنيهًا، وبذلك حققت أسعار الأسماك تراجعًا سعريًا يصل إلى 60-80 جنيهًا على مدار الخمسة أيام الماضية، ومن بين الأنواع التي شهدت انخفاضًا في الأسعار نجد البلطي وقشر البياض والمكرونة السويسي والدنيس والجمبري، وهي الفئات الأعلى سعرًا في سوق الأسماك.

تأتي هذه الانخفاضات في ظل حملة "خليها تعفن" التي انضم إليها المواطنون في محافظة الغربية، والتي أثرت بشكل كبير على أسعار الأسماك، حيث تم تحقيق تراجع غير متوقع في الأسعار، وتهدف هذه الحملة إلى مقاطعة شراء الأسماك لمدة شهر، وتزداد شعبيتها يومًا بعد يوم وتحقق نجاحًا في تخفيض الأسعار في مختلف المحافظات.

وتعبّر حملة "خليها تعفن" عن غضب واستياء المواطنين من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها جراء جشع التجار، حيث يرون أن ارتفاع أسعار الأسماك يؤثر سلبًا على قدرتهم الشرائية وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتهدف الحملة إلى إرسال رسالة قوية إلى التجار والسلطات المعنية بأهمية توفير سلع غذائية بأسعار معقولة للمواطنين.

المقاطعة أثرت على الأسعار

من جهته، أكد مدير مديرية تموين الغربية، محمد أبوهاشم، أن التقارير تؤكد أن حملة المقاطعة أثرت بالفعل على الأسعار في المحافظات المشاركة، حيث سجلت الأسعار انخفاضًا ملحوظًا في تلك المناطق.

وواصلت أسعار الأسماك انخفاضها، حيث تراوحت أمس بين 20% و45% في بعض الأماكن، وقامت بعض المحال التجارية بتخفيض أسعارها وتقديم عروض خاصة وكبيرة للمستهلكين، وقد سجلت الأسعار التالية لبعض أنواع الأسماك:

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 20- 50 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك قشر البياض بين 70- 160 جنيهًا.

وبلغ كيلو سمك الفيليه البلطي سعرًا تراوح بين 40- 220 جنيهًا.

بينما سجل كيلو المكرونة السويسي سعرًا تراوح بين 50- 130 جنيهًا.

وسعر كيلو السبيط والكاليماري تراوح بين 150- 400 جنيه.

سجل سعر كيلو الكابوريا بين 40- 220 جنيها.

وصل كيلو الجمبري إلى 80- 260 جنيها.

تراوح كيلو البوري بين 60- 140 جنيها.

وحقق الدنيس سعر 80- 240 جنيهًا.

وسجلت الأسعار تراجعًا جديدًا ناتجًا عن الحملة التي تجاوبت معها عدة محافظات، بلغت حتى الآن 10 محافظات، وانتشرت دعوات أخرى لمقاطعة اللحوم والدواجن والبيض، لرغبة الأهالي في خفض سعر هذه المنتجات بسلاح المقاطعة وإجبار التجار على البيع بسعر مناسب.

وأعرب مصطفى علوش، عضو رابطة تجار الأسماك في محافظة الغربية، عن قلق الرابطة إزاء استمرار تراجع أسعار الأسماك، حيث يتسبب ذلك في تأثير سلبي على أرباح التجار وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم المالية، وتعزو الرابطة هذا التراجع إلى حملة المقاطعة التي تسببت في تراجع الطلب على الأسماك بشكل حاد.

على الجانب الآخر، يشجع رامي حمدي، أحد تجار التجزئة، هذا التراجع في أسعار الأسماك ويراه فرصة للحصول على الأسماك بأسعار معقولة وتحسين قدرة المواطن الشرائية، مع استمرار سلاح المقاطعة، وقد يعتبر بعض المستهلكين استمرار حملة المقاطعة وسيلة فعالة للضغط على التجار وتحقيق تغيير في أسعار السلع الأساسية، مؤكدًا أنه رغم ذلك يجب أيضًا مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية، بمن في ذلك المزارعون والتجار والمستهلكون، للوصول إلى حلول مستدامة وعادلة لقضية الأسعار.