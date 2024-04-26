إغلاق 110 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية

نفَّذت مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية، حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من مواعيد الغلق المحددة، والإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظة استمرت لمدة 24 ساعة.

ونجحت الحملات في إغلاق 110 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق المقررة، رسميًا وغير مُطبقة للإجراءات الاحترازية، ولا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال حملات على مراكز المحافظة، في الـ24 ساعة الماضية، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

كما نجحت الحملات المختلفة في إطفاء الإنارة الخارجية لـ 40 محلًا تجاريًا، وتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة.

متابعة مستمرة وحملات مكثفة

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الحملات المتواصلة والمتابعة ستستمر في مراكز ومدن المحافظة بهدف رصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة التي حددتها الحكومة للمحلات التجارية، فضلًا عن مراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة، ومراقبة كيفية الاستهلاك للطاقة الكهربية ومنع هدرها.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بخصوص مواعيد الغلق المحددة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وتوفير وترشيد استهلاك الكهرباء.