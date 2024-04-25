بعد حملات المقاطعة.. تراجع كبير في أسعار الأسماك بالغربية

واصلت أسعار أغلب أنواع الأسماك في اسواق الاسماك بمحافظة الغربية، في الانخفاض وذلك لليوم الثالث على التوالي بنحو تراوح ما بين 10 - 20 جنيهًا، وبذلك يحقق السمك انخفاض سعري على مدار الثلاثة أيام ما بين 60-70 جنيها، لأغلب أنواع الأسماك كان من بينها البلطي وقشر البياض والمكرونة السويسي والدنيس والجمبري، وهي الفئات الأعلى في أسعار الأسماك.

يذكر أن المواطنين في محافظة الغربية، انضموا لحملة «خليها تعفن» لمواجهة غلاء أسعار السمك، حيث ألقت الحملة بظلالها على أسعار الأسماك، محققة انخفاضا غير متوقعا.

وشهدت الأسواق تأثيرًا كبيرًا بسبب حملة "خليها تعفن" التي تهدف إلى مقاطعة شراء الأسماك لمدة شهر وتزداد شعبية هذه الحملة يومًا بعد يوم وتحقق نجاحًا في تخفيض الأسعار في مختلف المحافظات.

وتعبّر الحملة عن غضب واستياء المواطنين من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها، حيث يرون أن ارتفاع أسعار الأسماك يؤثر سلبًا على قدرتهم الشرائية وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتهدف الحملة إلى إرسال رسالة قوية إلى التجار والسلطات المعنية بأهمية توفير سلع غذائية بأسعار معقولة للمواطنين.

وفيما يرى التجار أن ارتفاع أسعار الأسماك يعود إلى عوامل متعددة، يعتقد المستهلكون أن هذا الارتفاع لا يتناسب مع قدرتهم الشرائية.

صرح مصطفى الجنايني، تاجر الأسماك في الغربية، بقلقه إزاء الخسائر الكبيرة التي يتكبدها قطاع الأسماك بسبب حملة المقاطعة. يناشد الجنايني الحكومة والجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية على التجار وتوفير الدعم اللازم لهم.

وقالت عزة عطية، ربة منزل، "الأسعار المرتفعة للأسماك تؤثر سلبًا على قدرتنا الشرائية. يجب أن يتم توفير سلع غذائية بأسعار معقولة للمواطنين، وسنستمر في الحملة"، مضيفة قائلة: "أرى أن ارتفاع أسعار الأسماك يعود إلى عوامل متعددة، ولكن يجب أن تتوافق الأسعار مع قدرة المستهلكين على شراء السلع الغذائية."

ومن جهتها، أعلنت مديرية التموين لمحافظة الغربية، التزام الحكومة بالتعامل مع الأزمة بجدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الضغوط على المستهلكين والتجار، تم الإعلان عن خطة شاملة للتدخل في سوق الأسماك تشمل تنظيم الأسعار ومراقبة الجودة وتوفير الدعم المالي للتجار والمزارعين.

وأكد مدير مديرية تموين الغربية محمد أبوهاشم، أن التقارير تؤكد أن حملة المقاطعة أثرت بالفعل على الأسعار في المحافظات المشاركة، سجلت الأسعار انخفاضًا ملحوظًا في تلك المناطق.

وواصلت أسعار الأسماك انخفاضها حيث تراوحت أمس بين 20 إلى 40% في بعض الأماكن، وقامت بعض المحال التجارية بتخفيض أسعارها وتقديم عروض خصياغة معلومات المتحدثين حول حملة مقاطعة الأسماك وتأثيرها على الأسعار:

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 20 - 70 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك قشر البياض بين 80 - 180 جنيهًا.

وبلغ كيلو سمك الفليه البلطي سعر تراوح بين 40 - 240 جنيهًا.

بينما سجل كيلو المكرونة السويسي سعر تراوح بين 60 - 140 جنيهًا.

وسعر كيلو السبيط والكاليماري تراوح بين 170 - 400 جنيه.

سجل سعر كيلو الكابوريا بين 40 - 240 جنيها.

وصل كيلو الجمبري إلى 90 - 270 جنيها.

تراوح كيلو البوري، بين 70 - 140 جنيها.

وحقق الدنيس سعر 90 - 250 جنيهًا.