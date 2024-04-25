الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بعد حملات المقاطعة.. تراجع كبير في أسعار الأسماك بالغربية

مقاطعة الاسماك
مقاطعة الاسماك

واصلت أسعار أغلب أنواع الأسماك في اسواق الاسماك بمحافظة الغربية، في الانخفاض وذلك لليوم الثالث على التوالي بنحو تراوح ما بين 10 - 20 جنيهًا، وبذلك يحقق السمك انخفاض سعري على مدار الثلاثة أيام ما بين 60-70 جنيها، لأغلب أنواع الأسماك كان من بينها البلطي وقشر البياض والمكرونة السويسي والدنيس والجمبري، وهي الفئات الأعلى في أسعار الأسماك.

يذكر أن المواطنين في محافظة الغربية، انضموا لحملة «خليها تعفن» لمواجهة غلاء أسعار السمك، حيث ألقت الحملة بظلالها على أسعار الأسماك، محققة انخفاضا غير متوقعا.  

وشهدت الأسواق تأثيرًا كبيرًا بسبب حملة "خليها تعفن" التي تهدف إلى مقاطعة شراء الأسماك لمدة شهر وتزداد شعبية هذه الحملة يومًا بعد يوم وتحقق نجاحًا في تخفيض الأسعار في مختلف المحافظات.

وتعبّر الحملة عن غضب واستياء المواطنين من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها، حيث يرون أن ارتفاع أسعار الأسماك يؤثر سلبًا على قدرتهم الشرائية وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتهدف الحملة إلى إرسال رسالة قوية إلى التجار والسلطات المعنية بأهمية توفير سلع غذائية بأسعار معقولة للمواطنين.

وفيما يرى التجار أن ارتفاع أسعار الأسماك يعود إلى عوامل متعددة، يعتقد المستهلكون أن هذا الارتفاع لا يتناسب مع قدرتهم الشرائية.

 

صرح مصطفى الجنايني، تاجر الأسماك في الغربية، بقلقه إزاء الخسائر الكبيرة التي يتكبدها قطاع الأسماك بسبب حملة المقاطعة. يناشد الجنايني الحكومة والجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية على التجار وتوفير الدعم اللازم لهم.

وقالت عزة عطية، ربة منزل، "الأسعار المرتفعة للأسماك تؤثر سلبًا على قدرتنا الشرائية. يجب أن يتم توفير سلع غذائية بأسعار معقولة للمواطنين، وسنستمر في الحملة"، مضيفة قائلة: "أرى أن ارتفاع أسعار الأسماك يعود إلى عوامل متعددة، ولكن يجب أن تتوافق الأسعار مع قدرة المستهلكين على شراء السلع الغذائية."

ومن جهتها، أعلنت مديرية التموين لمحافظة الغربية، التزام الحكومة بالتعامل مع الأزمة بجدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الضغوط على المستهلكين والتجار، تم الإعلان عن خطة شاملة للتدخل في سوق الأسماك تشمل تنظيم الأسعار ومراقبة الجودة وتوفير الدعم المالي للتجار والمزارعين.

وأكد مدير مديرية تموين الغربية محمد  أبوهاشم، أن التقارير تؤكد أن حملة المقاطعة أثرت بالفعل على الأسعار في المحافظات المشاركة، سجلت الأسعار انخفاضًا ملحوظًا في تلك المناطق.

وواصلت أسعار الأسماك انخفاضها حيث تراوحت أمس بين 20 إلى 40% في بعض الأماكن، وقامت بعض المحال التجارية بتخفيض أسعارها وتقديم عروض خصياغة معلومات المتحدثين حول حملة مقاطعة الأسماك وتأثيرها على الأسعار:

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين  20 - 70 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك قشر البياض بين 80 - 180 جنيهًا.

وبلغ كيلو سمك الفليه البلطي سعر تراوح بين 40 - 240 جنيهًا.

بينما سجل كيلو المكرونة السويسي سعر تراوح بين 60 - 140 جنيهًا.

وسعر كيلو السبيط والكاليماري تراوح بين 170 - 400 جنيه.

سجل سعر كيلو الكابوريا بين 40 - 240 جنيها.

وصل كيلو الجمبري إلى 90 - 270 جنيها.

تراوح كيلو البوري، بين 70 - 140 جنيها.

وحقق الدنيس سعر 90 - 250 جنيهًا.

أسواق الأسماك والمكرونة السويسي والدنيس والجمبري خليها تعفن وشهدت الأسواق تأثير ا كبير ا حملة مقاطعة الأسماك تحقق انخفاض جديد في الأسعار

مواد متعلقة

مباحث "تموين الغربية" تحرر 95 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

رفع 270 طن قمامة ومخلفات من شوارع زفتى بالغربية

تحرير 18 محضرًا بمخالفات لمخابز بلدية وسياحية في الغربية

إغلاق 155 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

ضبط طن ونصف الطن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى زفتى بالغربية

إزالة 25 حالة مخالفة بناء وتعد على الأراضي الزراعية بالغربية

ضبط 190 مخالفة مرورية بشوارع الغربية

محافظ الغربية يتابع موقف رصف شارع النحاس بطنطا ويشدد على سرعة الانتهاء من الشارع

الأكثر قراءة

عودة إمام عاشور والشحات.. قائمة الأهلى لمواجهة مازيمبى

حفل تامر حسنى وأنغام بالعاصمة الإدارية فى ذكرى تحرير سيناء

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل في عام 2024

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

حكم بسجن حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

عاجل.. كيف يصل أبناء القلعة الحمراء إلى لعب لقاء اللقب الثانى عشر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيوني" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى