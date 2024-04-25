الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 190 مخالفة مرورية بشوارع الغربية

مرور الغربية
مرور الغربية

حررت إدارة مرور الغربية، بقيادة العميد وائل حمودة، مدير إدارة المرور بالغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، وجرت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

كان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا برصد وضبط 190 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير دون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية ودون رخصة قيادة ودراجات نارية ومركبات توك توك دون لوحات، ودون تراخيص.

كما أسفرت الحملة، عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 30 ألفًا و500 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

في السياق ذاته، شدّد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات المرور على الطرق والشوارع، وكذلك تابع حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.

وفي سياق آخر، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة لمتابعة الاستعدادات النهائية  بالمركز التكنولوجي بمركز ومدينة وحي أول طنطا لتطبيق قانون التصالح وتلقي الطلبات مايو المقبل طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الجولة تابع المحافظ توفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح،  بجانب الوقوف على مدى جاهزية المراكز التكنولوجية وأكد المحافظ، أن قانون التصالح الجديد صدر لمعالجة كثير من المشكلات في القانون القديم  واتاحة الفرصة للتصالح وتقنين الأوضاع وتحقيق المصلحة العامة للدولة مع مراعاة حقوق المواطنين.

ووجه المحافظ بسرعه تجهيز مقرات بالوحدات المحلية لاستقبال طلبات التصالح وتخصيص أماكن لانتظار المواطنين وحفظ الملفات وتدريب الموظفين على تلقي طلبات التصالح ولجان لمراجعه استيفاء جميع الأوراق والمستندات المطلوبة قبل تسجيلها علي المنظومة طبقة للقانون.

ادارة مرور الغربيه حملة على مدار 24 ساعة مدير امن الغربيه تحصيل مقابل مخالفات إتخاذ الإجراءات القانونية استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع موقف رصف شارع النحاس بطنطا ويشدد على سرعة الانتهاء من الشارع

سقوط عمود كهربائي على سيارة ميكروباص في الغربية

تعيين الدكتورة نسرين عثمان مديرًا لإدارة زفتى البيطرية

"جهود الدولة في الحد من الهجرة غير الشرعية" ندوة بإعلام زفتى

محافظ الغربية يتابع استعدادات المركز التكنولوجي طنطا لتطبيق قانون التصالح وتلقي الطلبات مايو المقبل

خطة لإزالة 21 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في كفر الزيات وزفتي

ضبط 290 مخالفة مرورية فى شوارع وطرق الغربية

رفع 400 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من مركز ومدينة زفتى

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع فى الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

تفاصيل ضرب "معلمة" داخل الفصل بالشيخ زايد

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح