الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سقوط عمود كهربائي على سيارة ميكروباص في الغربية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

شهد مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، حادثًا مفاجئًا عندما سقط أحد الأعمدة الكهربائية على سيارة ميكروباص بطريق إدشاي كفرديما أمام عزبة شوير، مما أدى إلى توقف حركة المرور في المنطقة. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بسقوط العمود الكهربائي، وتم الاستجابة الفورية للتقرير من قِبَل الشرطة والأجهزة الأمنية.

وتبين أن الحادث وقع على طريق إدشاي كفرديما بالقرب من عزبة شوير في مركز كفر الزيات. وفقًا للتقارير، فإن العمود الكهربائي سقط فجأة على سيارة ميكروباص كانت تقل 14 راكبًا بالإضافة إلى السائق. ولحسن الحظ، لم يصب أي من الركاب بأذى في هذا الحادث.

وعلي الفو، استجابت الأجهزة الأمنية وشرطة النجدة على الفور للتقرير وانتقلت إلى موقع الحادث. تبين أن حركة المرور توقفت بشكل كامل على طريق طنطا - كفر الزيات في منطقة قرية ديما التابعة لمركز كفر الزيات. تضررت واجهة السيارة الميكروباص بشكل كبير نتيجة سقوط العمود الكهربائي عليها، ولكن السائق والركاب تمكنوا من النجاة.

وتم قطع التيار الكهربائي عن الأعمدة المتضررة على الفور، وتم رفع العمود الكهربائي والأسلاك التي أعاقت حركة المرور ومرور السيارات. وتم استدعاء أوناش المرور لرفع آثار الحادث وتنظيم حركة المرور على طريق إدشاي كفرديما حتى الطريق الزراعي السريع.

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث
مركز كفر الزيات أحد الأعمدة الكهربائية ميكروباص بطريق إدشاي كفرديما طريق إدشاي كفرديما بالقرب من عزبة شوير الأجهزة الأمنية وشرطة النجدة محافظة الغربية ومجلس الوزرا

مواد متعلقة

تعيين الدكتورة نسرين عثمان مديرًا لإدارة زفتى البيطرية

"جهود الدولة في الحد من الهجرة غير الشرعية" ندوة بإعلام زفتى

محافظ الغربية يتابع استعدادات المركز التكنولوجي طنطا لتطبيق قانون التصالح وتلقي الطلبات مايو المقبل

خطة لإزالة 21 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في كفر الزيات وزفتي

ضبط 290 مخالفة مرورية فى شوارع وطرق الغربية

رفع 400 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من مركز ومدينة زفتى

"الدستور" تشارك بورقة عمل في مؤتمر التربية النوعية الدولي بجامعة طنطا

لمتابعة قرار خفض الأسعار.. حملات مكبرة على المخابز السياحية والمطاعم بالغربية

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

بعد اعتذار صلاح.. عبدالمنعم وعاشور ومرموش يدعمون قائمة المنتخب الأوليمبى فى باريس

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة