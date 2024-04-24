سقوط عمود كهربائي على سيارة ميكروباص في الغربية

شهد مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، حادثًا مفاجئًا عندما سقط أحد الأعمدة الكهربائية على سيارة ميكروباص بطريق إدشاي كفرديما أمام عزبة شوير، مما أدى إلى توقف حركة المرور في المنطقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بسقوط العمود الكهربائي، وتم الاستجابة الفورية للتقرير من قِبَل الشرطة والأجهزة الأمنية.

وتبين أن الحادث وقع على طريق إدشاي كفرديما بالقرب من عزبة شوير في مركز كفر الزيات. وفقًا للتقارير، فإن العمود الكهربائي سقط فجأة على سيارة ميكروباص كانت تقل 14 راكبًا بالإضافة إلى السائق. ولحسن الحظ، لم يصب أي من الركاب بأذى في هذا الحادث.

وعلي الفو، استجابت الأجهزة الأمنية وشرطة النجدة على الفور للتقرير وانتقلت إلى موقع الحادث. تبين أن حركة المرور توقفت بشكل كامل على طريق طنطا - كفر الزيات في منطقة قرية ديما التابعة لمركز كفر الزيات. تضررت واجهة السيارة الميكروباص بشكل كبير نتيجة سقوط العمود الكهربائي عليها، ولكن السائق والركاب تمكنوا من النجاة.

وتم قطع التيار الكهربائي عن الأعمدة المتضررة على الفور، وتم رفع العمود الكهربائي والأسلاك التي أعاقت حركة المرور ومرور السيارات. وتم استدعاء أوناش المرور لرفع آثار الحادث وتنظيم حركة المرور على طريق إدشاي كفرديما حتى الطريق الزراعي السريع.

جانب من الحادث