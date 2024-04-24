"الدستور" تشارك بورقة عمل في مؤتمر التربية النوعية الدولي بجامعة طنطا

يشارك مكتب "جريدة الدستور" بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، في فعاليات المؤتمر السنوي التاسع بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، تحت عنوان "الدراسات النوعية ودورها في دعم مبادرة تراثنا وفقًا للمتغيرات الاقتصادية" والمقام تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود أحمد ذكي، رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتورة رانيا عبده الإمام، عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الدكتور السيد محمد مزروع، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ويشارك مكتب جريدة "الدستور" بمحافظة الغربية، في وشة العمل اليوم بورقة عمل من إعداد وتقديم الزميل حسام فوزي جبر، مدير مكتب الدستور بمحافظة الغربية، ويشاركه الزميل شريف عبد الغني، في مناقشة الأعمال الأخرى المقدمة من الصحفيين التابعيين لنقابة الصحفيين، ويدير ورشة العمل داخل الكلية الكاتب الصحفي الزميل ناصر أبو طاحون، رئيس لجنة نقابة الصحفيين بمحافظة الغربية، وتعتمد وشة العمل على المشاركة في المحور الخامس بالمؤتمر، وهو محور الإعلام التربوي والخطاب الإعلامي وتعزيز الهوية الثقافية والقيم الأخلاقية بالمجتمع.

دور الصحافة وما يجب تقديمه وما يجب الامتناع عنه

وقدم الزميل حسام فوزي جبر، ورقة عمل تحمل عنوان "دور الصحافة وما يجب تقديمه وما يجب الامتناع عنه - نحو تعزيز الهوية الثقافية والقيم الأخلاقية"، مؤكدًا فيها أن الصحافة هي ضمير الأمم ومقياس تحضرها والسبيل نحو رفعة المجتمع وتحقيق السلام الداخلي بين الأفراد في المجتمع الواحد، عن طريق تحديد وتوحيد الهوية الأخلاقية ومنح الفرص التفافات المختلفة مع الاحتفاظ بالهوية الأخلاقية والدينية والإنسانية حفاظًا على الذوق العام والأخلاق.

وأكدت الدكتورة رانيا عبده الإمام، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أهم الأهداف والتي تتواكب مع تعزيز الهوية المصرية ودورها في المحافظة على التراث من خلال الدراسات النوعية، والتأكيد على الأصالة والمواطنة والانتماء من خلال البحوث النوعية، وكذلك زيادة القدرة التنافسية للحرف والمنتجات التراثية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة للمحافظة على التراث، وإقامة مشروعات صغيرة للمرأة ولذوي الهمم ودعم الطالب المنتج، ودمج المشروعات التراثية ضمن المحاور الاقتصادية الرئيسية بالجمهورية الجديدة.