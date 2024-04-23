رفع 121 حالة إشغال طريق في زفتى بالغربية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، حملة لرفع وإزالة الإشغالات ونجحت خلالها في رفع 121 حالة إشغال طريق، من الشوارع الرئيسية بالمركز، في حملة قادها المحاسب إبراهيم فايد رئيس مجلس المدينة.

وأكد فايد أن الحملة التي نفذها قسم الإشغالات بمجلس مدينة زفتي، بالتعاون مع إدارة المرافق بمديرية أمن الغربية، تحت قيادة العميد عبد القادر خليل، قد تمكنت من إزالة 121 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك كانت تعطل الطرق الرئيسية.

حملات لرفع الإشغالات فى جميع المراكز

وأشار رئيس مدينة زفتى إلى أن تعليمات وتوجيهات محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، هي استمرار حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة والتصدي لكافة أنواع وأشكال إشغالات الطريق.

من ناحيته، شدّد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ان قرى مركز زفتى، تشهد طفرة كبيرة في المشروعات الخدمية، غيرت حياة أهالي قرى زفتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، مشيرا إلى أن هناك مشروعات كبرى أوشكت على الانتهاء ونسب التنفيذ تبلغ 92% لتغير حياة أهالي القرى الأكثر احتياجا.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من مشروعات مياة الشرب والكهرباء، الاتصالات، الغاز،التربية والتعليم، الاسعاف، المجمعات الخدمية الحكومية، المجمعات الزراعية البيطرية، الكباري، السكة الحديد، مكاتب البريد، نقاط الشرطة، وأوشكت مشروعات الصرف الصحي والشباب والرياضة والصحة التضامن الاجتماعي ومنشآت التنمية المحلية الأسواق والمواقف والحماية المدنية على الانتهاء.

من جهتهم وجه الأهالي، الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة الذي وصفوها بالحلم الذي تحول لواقع وغير قرى زفتى، كما وجهو الشكر لمحافظ الغربية لاهتمامة ومتابعته المستمرة للمشروع القومي حياة كريمة والذي حقق لهم الحلم بأدخال الخدمات للقرية بعد ما كانت مهمشة وخالية الخدمات لسنوات طويل، كما تفقد المحافظ أعمال رصف طريق زفتي بنها وأعمال تطهير ترعة الساحل وتبطينها، واختتم المحافظ الجولة بتفقد وحدة طب أسرة دمنهور الوحش.