رفع 290 طن قمامة ومخلفات صلبة من شوارع زفتى بالغربية

واصلت رئاسة مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، بقيادة المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، وبالتنسيق مع إدارة النظافة والبيئة والإدارات المختصة، الحملات الموسعة لرفع كفاءة النظافة بنطاق الحي استمرت على مدار يومين؛ بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

واستهدفت الحملات المكثفة رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة، وبلغ إجمالي ما جرى رفعه 290 طن قمامة ومخلفات وقمامة صلبة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة، والطرق، كما تم تمهيد بعض الطرق بالمعدات لتسويتها أمام المواطنين.

وأكد رئيس مجلس مدينة زفتي استمرار المتابعة اليومية وتكثيف حملات النظافة بنطاق المركز والمدينة حفاظًا على البيئة المحيطة وصحة المواطنين، لافتًا إلى الاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي والصحة العامة.

وأضاف أنه يتم دعم مجلس المدينة بمعدات لدعم منظومة النظافة من المحافظة، للمساهمة في تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.