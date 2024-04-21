حملة لإزالة 17 تعديًا على أملاك الدولة في الغربية

نجحت الوحدات المحلية فى محافظة الغربية، في إزالة 17 تعديًا على أملاك الدولة والمجارى المائية، والأراضى الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الثانية، من الموجة 22 لإزالة التعديات.



حيث أزالت الحملات عدة تعديات ومخالفات كانت عبارة عن حوائط بالبلوك وأعمدة خرسانية وقواعد خرسانية، وحالات فك شدة خشبية بالأدوار العلوية، وإزالة حوائط بالطوب الأحمر والأسمنت بالأدوار العلوية.

الحفاظ على الأراضي الزراعية

من جهته أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الجهات التنفيذية بالغربية تواصل على مدار اليوم، حملاتها للحفاظ على الأرضي الزراعية، والتصدي لمحاولات البناء المخالف مؤكدا على التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار الحملات لإزالة التعديات، مشيرًا إلى حصر جميع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن لإزالة جميع التعديات.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق المحافظة، وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

طفرة كبيرة

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن قرى مركز زفتى تشهد طفرة كبيرة في المشروعات الخدمية، غيرت حياة أهالي قرى زفتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات كبرى أوشكت على الانتهاء ونسب التنفيذ تبلغ ٩٢% لتغير حياة أهالي القرى الأكثر احتياجا، جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات حياة كريمة في زفتى في جولة امتدت لـ 5 ساعات متواصلة.

وأكد أنه تم الانتهاء من مشروعات مياة الشرب والكهرباء، الاتصالات، الغاز، التربية والتعليم، الاسعاف، المجمعات الخدمية الحكومية،المجمعات الزراعية البيطرية،الكباري، السكة الحديد، مكاتب البريد، نقاط الشرطة، وأوشكت مشروعات الصرف الصحي والشباب والرياضة والصحة التضامن الاجتماعي ومنشآت التنمية المحلية الأسواق والمواقف والحماية المدنية على الانتهاء.