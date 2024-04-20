إزالة 7 تعديات على أملاك الدولة والمجارى المائية بزفتى

أزالت الوحدات المحلية لمركز ومدينة زفتي، في محافظة الغربية، 7 تعديات على أملاك الدولة والمجاري المائية، والأراضي الزراعية وبناء دون ترخيص، في حملة استهدفت قرى ومركز زفتى.

جاء ذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات، شملت حالات الإزالة مخالفة للبناء دون ترخيص، بقرى المركز إلي جانب المدينة، وكانت عبارة عن حوائط بالبلوك وأعمدة خرسانية وقواعد خرسانية، وحالات فك شدة خشبية بالأدوار العلوية، وإزالة حوائط بالطوب الأحمر والأسمنت بالأدوار العلوية.

وأشار إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، إلى أن الحملة التى شاركت فيها الوحدات القروية، استهدفت إزالة التعديات على أملاك الدولة، وحرم الترع والمصارف، والأراضي الزراعية، وتمكنت من إزالة 7 حالات من التعديات، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بضرورة المتابعة المستمرة، والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها.

من جهته أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الجهات التنفيذية بالغربية تواصل على مدار اليوم، حملاتها للحفاظ على الأرضي الزراعية، والتصدي لمحاولات البناء المخالف مؤكدا على التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واستعرض الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، آخر تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات ومخالفات البناء من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق المحافظة، وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.