الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 280 طن من القمامة والمخلفات في مركز طنطا

رفع مخلفات
رفع مخلفات

قال الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، إن عمال النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية، قد نجحوا في رفع كمية كبيرة من القمامة من الشوارع الرئيسية والطرق الرئيسة والفرعية.

 كما تم تمهيد وتسوية الطرق الفرعية الواصلة بين بعض القرى، وذلك خلال حملة قادها رئيس المدينة ونوابه، على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد رئيس مركز ومدينة طنطا، أن حجم المخلفات التي تم رفعا بلغ 280 طنا، مشيرا إلى استمرار تنفيذ حملات رفع القمامة والمخلفات بشكل منتظم وفقًا للخطط الموضوعة، وأن رئاسة مركز ومدينة طنطا ستعمل على توفير المعدات اللازمة وتدريب العمال على أحدث التقنيات في هذا المجال، بهدف تحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المركز والمدينة وانعكاسًا على المحافظة.

توجيهات بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.
وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد تابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بالمحافظة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية.

رحمي: المحافظة تولى اهتمامًا بالغًا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة

وناقش المحافظ آلية رفع مستوى النظافة بشوارع قرى ومدن المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة تولى اهتمامًا بالغًا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة، مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

وأضاف أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

بمحافظة الغربية رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية اعمال اصلاح ورفع كفاءة بعض معدات الحملة الميكانيكية معدات الحملة الميكانيكية تحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين إظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز

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