ضبط 213 مخالفة مرورية فى حملة بالغربية

شنت الإدارة العامة لمرور الغربية، بقيادة العميد وائل حمودة، مدير الإدارة، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية ومركبات التوك توك غير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 213 مخالفة مرورية، شملت انتظارًا خاطئًا للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، ومخالفة متنوعة، وسائقين يقودون بدون رخصة قيادة، وآخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب دراجات نارية دون رخص قيادة، وأخرى بدون ترخيص، كما تمت مصادرة عدد من مركبات التوك توك غير المرخصة، وتحرير مخالفات ملصقات.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، برصد 213 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص، بلغت 37 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة، وتم التحفظ عليها.

كما تضمنت نتائج الحملة تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 70 ألفًا و800 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

كان قد نفذ قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم مرافق الغربية، حملة مكبرة على الشوارع والطرق لرفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات والطرق، داخل مركز ومدينة طنطا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا.

استهدفت الحملات الشوارع الرئيسية والفرعية بطنطا، وتم خلالها رفع 133 حالة إشغال متنوعة، وتم إيداع المضبوطات بمخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجَّه محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات عن الطريق العام خاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق والملاهي، التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

من ناحيته، شدّد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة، موضحًا أن المحافظة تقوم بحملات مشتركة مع قسم الإشغالات ووحدة المرور للحد من انتشار الإشغالات ورفعها على الفور وتقليل تأثيرها على حركة المرور والمشاة.

وأكد نائب المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة، للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.