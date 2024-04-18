الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 213 مخالفة مرورية فى حملة بالغربية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور الغربية، بقيادة العميد وائل حمودة، مدير الإدارة، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية ومركبات التوك توك غير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 213 مخالفة مرورية، شملت انتظارًا خاطئًا للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، ومخالفة متنوعة، وسائقين يقودون بدون رخصة قيادة، وآخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب دراجات نارية دون رخص قيادة، وأخرى بدون ترخيص، كما تمت مصادرة عدد من مركبات التوك توك غير المرخصة، وتحرير مخالفات ملصقات.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، برصد 213 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص، بلغت 37 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة، وتم التحفظ عليها.
كما تضمنت نتائج الحملة تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 70 ألفًا و800 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

كان قد نفذ قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم مرافق الغربية، حملة مكبرة على الشوارع والطرق لرفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات والطرق، داخل مركز ومدينة طنطا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا.

استهدفت الحملات الشوارع الرئيسية والفرعية بطنطا، وتم خلالها رفع 133 حالة إشغال متنوعة، وتم إيداع المضبوطات بمخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

ووجَّه محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات عن الطريق العام خاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق والملاهي، التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

من ناحيته، شدّد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة، موضحًا أن المحافظة تقوم بحملات مشتركة مع قسم الإشغالات ووحدة المرور للحد من انتشار الإشغالات ورفعها على الفور وتقليل تأثيرها على حركة المرور والمشاة. 

وأكد نائب المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة، للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

ضبط 213 مخالفة مرورية ضبط السيارات المخالفة سحب دراجات نارية دون رخص قيادة مصادرة عدد من مركبات التوك توك تحرير مخالفات ملصقات مدير إدارة مرور الغربية قسم المرافق بـمديرية أمن الغربية

مواد متعلقة

رفع 4120 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة بالغربية

إزالة 250 إشغال طريق فى زفتى بالغربية

اليوم.. "تربية نوعية طنطا" تُعلن تفاصيل مؤتمرها السنوى التاسع

ضبط صاحب مخبز استولى على 900 كيلو دقيق مدعم فى قطور بالغربية

إزالة 13 مخالفة بناء دون ترخيص فى مراكز الغربية

تحرير 14 محضرًا بمخالفات لأصحاب مخابز فى كفرالزيات بالغربية

رفع 133 حالة إشغال متنوعة من شوارع طنطا بالغربية

غرس 180 شجرة مثمرة وزينة فى مدينة قطور بالغربية

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

محاكمة حسين الشحات بتهمة التعدى على محمد الشيبى اليوم الخميس

الكرتونة بـ140 جنيهًا‫.. "الزراعة" تُطلق 10 منافذ لبيع البيض فى ميادين القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين