الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غرس 180 شجرة مثمرة وزينة فى مدينة قطور بالغربية

زراعة أشجار
زراعة أشجار

أكد ياسر الجندى، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، غرس 180 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بـالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

مبادرة زراعة 100 مليون شجرة مثمرة 

وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

من جهته، أكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أنه جرى اختيار أنواع الأشجار بعناية لتكون مناسبة للمنطقة وتتحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة، وتوفير بيئة صحية مريحة للسكان، ومن المتوقع أن تساهم زراعة الأشجار في تحسين المظهر الجمالي للمنطقة وتحقيق الفوائد البيئية والمناخية.

3 توجيهات من رئيس الوزراء بشأن زراعة الأرز وتوفيره فى الأسواق للمستهلكين

زراعة 450 شجرة مثمرة وزينة بالسنطة وقطور بالغربية

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أشار إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمتابعة جولاته الميدانية اليومية بجولة بمركز ومدينة طنطا في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة  بمتابعة الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18م وأرصفة 1.5 من الجانبين، وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابية شبشير بطول 600 متر، والذي يعد محورًا مروريًا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.

وخلال الجولة أجرى المحافظ عددًا من الاتصالات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من المشروع.

واستكمل المحافظ  جولته بمتابعة الموقف التنفيذي لمستشفى طنطا العام والاطمئنان على معدلات الإنجاز، حيث  بلغ  حجم التنفيذ حوالي ٩٤٪؜ ومن المقرر أن يتم استلام المستشفى في ٣٠ مايو المقبل.

مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية مركز ومدينة قطور استمرار ا لحملات التجميل والتشجير المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة الشكل الجمالي

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع أعمال توريد القمح بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ الغربية يتابع توسعة طريق مدخل "دفرة" وتطوير مصنع تدوير المخلفات

مذبحة أسرية.. أخ يقتل شقيقه وابنه بطريقة بشعة فى الغربية

تحرير 250 محضرًا تموينيًا متنوعًا فى حملة مُكبرة بالغربية

19 مخالفة ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بزفتى فى الغربية

رفع 375 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع المحلة بالغربية

رصد وضبط 255 مخالفة مرورية بشوارع وطرق الغربية

إزالة 12 مخالفة بناء دون ترخيص فى طنطا بالغربية

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

إيران تكشف عن "شرطها" لعدم استهداف مصالح أمريكا فى الشرق الأوسط

قافلة طبية مجانية لفحص وعلاج مواطنى "سيدى شبيب" فى مطروح السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين