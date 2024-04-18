غرس 180 شجرة مثمرة وزينة فى مدينة قطور بالغربية

أكد ياسر الجندى، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، غرس 180 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بـالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

مبادرة زراعة 100 مليون شجرة مثمرة

وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

من جهته، أكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أنه جرى اختيار أنواع الأشجار بعناية لتكون مناسبة للمنطقة وتتحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة، وتوفير بيئة صحية مريحة للسكان، ومن المتوقع أن تساهم زراعة الأشجار في تحسين المظهر الجمالي للمنطقة وتحقيق الفوائد البيئية والمناخية.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أشار إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمتابعة جولاته الميدانية اليومية بجولة بمركز ومدينة طنطا في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18م وأرصفة 1.5 من الجانبين، وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابية شبشير بطول 600 متر، والذي يعد محورًا مروريًا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.

وخلال الجولة أجرى المحافظ عددًا من الاتصالات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من المشروع.

واستكمل المحافظ جولته بمتابعة الموقف التنفيذي لمستشفى طنطا العام والاطمئنان على معدلات الإنجاز، حيث بلغ حجم التنفيذ حوالي ٩٤٪؜ ومن المقرر أن يتم استلام المستشفى في ٣٠ مايو المقبل.