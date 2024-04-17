زراعة 450 شجرة مثمرة وزينة بالسنطة وقطور بالغربية

قالت رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، مني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، إنه تم زراعة 250 شجرة مثمرة وزينة في قرى المركز وبجوار المدينة، في إطار حملات التجميل والتشجير التي تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي للمنطقة، تأتي هذه الجهود في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتوسع في المساحات الخضراء، وتعكس التزام الجهات المحلية بالمحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية.

وتشكل مبادرة "100 مليون شجرة" خطوة هامة في حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وتهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، تحسين نوعية الهواء، خفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

كما أكد ياسر الجندى رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، غرس 200 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة ، استمراراً لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أشار إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف الي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ومن جهته، أكد الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أنه جرى اختيار أنواع الأشجار بعناية لتكون مناسبة للمنطقة وتتحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة وتوفير بيئة صحية مريحة للسكان، ومن المتوقع أن تساهم زراعة الأشجار في تحسين المظهر الجمالي للمنطقة وتحقيق الفوائد البيئية والمناخية.

وعلى صعيد مواز، واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عقد الاجتماعات الدورية والجولات الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال في كل المشروعات، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لمشروعات مراكز ومدن المحافظة ونسب التنفيذ في كل مركز من المراكز، بالإضافة إلى بحث الحلول والمقترحات وإزالة المعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل لزيادة معدلات الإنجاز ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المقررة مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ ونهو أعمال تنفيذ المشروعات، والعمل على الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.