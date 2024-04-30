الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تفاصيل حفل هانى شاكر على المسرح الكبير بالأوبرا (صور)

حفل هانى شاكر
حفل هانى شاكر

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بمناسبة أعياد الربيع وأحياه النجم هاني شاكر، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمى، وذلك فى إطار استمرار وزارة الثقافة فى تقديم فعالياتها المتميزة.

كامل العدد.. هانى شاكر يلامس الوجدان على المسرح الكبير 

وعلى المسرح الكبير الذى علق لافتة كامل العدد ،ومع تفاعل واستحسان الحضور، تعطرت الأوبرا بنسائم الربيع، حيث قدم أمير الغناء العربى أمسية من الطرب الخالص ونجح كعادته فى ملامسة وجدان الجميع وتألق بنخبة مختارة من أعماله الجماهيرية.

أمير الغناء العربي يتألق  بأعماله الجماهيرية فى إحتفالية الأوبرا بعيد الربيع

كما تغنى بباقة ومختارات من مؤلفات الموسيقى العربية التى اشتهر بتقديمها كان منها "ولا بيك ولا بيا، كل ليلة، لو رحت بعيد، ما تهدديش، أصاحب مين، يا ريتنى، مش هو ده يا قلبى لأ، نسيانك صعب أكيد، موعود، كتبت لى السنين، مع قلبك، دعوة فرح، وأنت معايا، كفاية، بكل العمر، حبك نار، سألتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أحلف بسماها وغيرها .

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت برنامج ثريا ومتنوعا احتفالا بأعياد الربيع يشمل ألوان فنية متنوعة ويقدم على كافة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

هانى شاكر
هانى شاكر
هانى شاكر
هانى شاكر
هانى شاكر
حفل هانى شاكر
حفل هانى شاكر
حفل هانى شاكر
حفل هانى شاكر
حفل هانى شاكر

 

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت برنامج ثريا ومتنوعا إحتفالا بأعياد الربيع يشمل ألوان فنية متنوعة ويقدم على كافة على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور .

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت برنامج ثريا ومتنوعا إحتفالا بأعياد الربيع يشمل ألوان فنية متنوعة ويقدم على كافة على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور .جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت برنامج ثريا ومتنوعا إحتفالا بأعياد الربيع يشمل ألوان فنية متنوعة ويقدم على كافة على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور .

دار الأوبرا المصرية النجم هاني شاكر أعياد الربيع هانى شاكر يلامس الوجدان على المسرح الكبير أمير الغناء العربي يتألق بأعماله الجماهيرية فى إحتفالية الأوبرا بعيد الربيع هاني شاكر

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