محافظ بورسعيد: تنفيذ 90% من مشروع تطوير شبكة الصرف الصحى

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء شبكات الانحدار بالصرف صحى في امتداد شارع العبور بالضواحي الذى يهدف إلى رفع كفاءة مناطق الحى الرئيسية، في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بمنظومة الصرف في محافظة بورسعيد.

تنفيذ 90% من حجم العمل فى مشروع إنشاء الشبكة

وأكد محافظ بورسعيد أنه سوف يجرى الانتهاء من كل الأعمال في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 90% من حجم العمل فى مشروع إنشاء الشبكة، حيث يمتد الشبكة بطول حوالى 4 كم، مشيرا إلى أن العمل فى المشروع وصل إلى مراحله النهائية وسيتم ربط الشبكة بمحطة رفع السلام 8B بشارع الأمين، وسوف تخدم مناطق السلام الجديد والتصنيع وبنك الشاى ومساكن الرباط والحاويات وأبراج شارع نهضة مصر.

وأضاف محافظ بورسعيد أن العمل يتم بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لافتا إلى أنه تم تكثيف جهود رفع وإزالة الإشغالات والتعديات حول محيط هذه المشروعات لاستكمال أعمال الإنشاء والتطوير بها، مؤكدا أن هذه المشروعات تستهدف رفع كفاءة الصرف الصحي بجميع المناطق المشار إليها تماشيا من أعمال التطوير الشاملة التى يجرى العمل بها حاليا بعدد من مناطق الحى.

يذكر أن حي الضواحي برئاسة الأستاذ سمر موافي رئيس حي الضواحي تقوم بمتابعة الأعمال داخل مشروعات التطوير بالحي لسرعة إنجاز الأعمال بها.

كما أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن حي الزهور قد تلقى، مقترحا من قاطني منطقة الـ5000 وحدة بحي الزهور، تتضمن تحويل مكان تجمعات القمامة إلى مسطح أخضر للارتقاء بالمنطقة وشكلها الجمالي.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه على الفور استجاب رئيس الحى لمقترح سكان منطقة الـ٥٠٠٠ وحدة بتحويل مقلب للقمامة بمنطقة الـ٥٠٠٠ وحدة وتحويله إلى مسطح أخضر، وعلى الفور تم التنسيق مع إدارة الحدائق وإدارة تحسين البيئة، حيث تم تمهيد المكان بالرمل وقامت إدارة الحدائق بزراعة المسطح، كما قامت إدارة تحسين البيئة بدعم المكان بعدد ٣ صناديق للقمامة لتفادى عودة القمامة إلى هذا المكان والمحافظة على ما تم بهذا المكان من تجمع للقمامة الى مسطح أخضر، موجها بمواصلة تكثيف الجهود للارتقاء بأحياء بورسعيد والحفاظ على الصورة الحضارية والجمالية التي تتماشي مع التنمية على أرض بورسعيد.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث