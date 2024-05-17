"تحول اقتصادي".. توقعات فلكية قبل عيد الأضحى قادت "ليلى عبد اللطيف" لتصدر التريند

تصدرت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف صباح اليوم الجمعة، محركات البحث على جوجل، وذلك بسبب التوقعات التي أعلنت عنها من خلال تصريحات تلفزيونية قبل عيد الأضحى المبارك، وتوقعاتها تصدرت محركات البحث الأولى على جوجل.

الفيروسات

توقعت انتشار الفيروسات والأمراض في بعض الدول قبل عيد الأضحى المقبل داعية إلى التحوط باتخاذ إجراءات وقائية مبكرة.

وحذرت ليلى عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية من خطورة ظهور فيروسات جديدة وانتشار سلالات متحورة، مما قد يؤثر بالسلب على الاستقرار الصحي في المنطقة.

تحول اقتصادي

وفقًا لتصريحات ليلى عبد اللطيف، فإن الدولة العربية الفقيرة ستشهد تحولًا كبيرًا في قوتها الاقتصادية وثراءها، وتعززت توقعاتها بالتأكيد على أن هذا التحول سيكون أكبر من دبي ودول الخليج بأكملها.

كما أكدت على أن هذا التحول سيتم بفضل استثمارات كبرى وتطور البنية التحتية والاقتصادية للدولة، توقعت ليلى عبد اللطيف أن الدولة العربية الفقيرة ستشهد تحولًا كبيرًا في مستقبلها.

وتشير إلى أنها ستتحول إلى دولة ثرية تحتضن مباني عالية وناطحات سحاب، وتكون لها استثمارات كبرى تعزز اقتصادها وتعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وتؤكد أن هذا التحول سيكون له تأثير إيجابي على الشعب وسيساهم في تخليصهم من حالة الفقر.

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من هي ليلى عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف هي سيدة أعمال وخبيرة أبراج لبنانية مصرية، من مواليد 17 يناير عام 1958 في مدينة بيروت، من أب مصري يُدعى الشيخ محمد، وكان يعمل بالجامع الأزهر، ونشأت العلاقة بينه وبين والدتها اللبنانية الأصل عندما سافر والدها في بعثة إلى لبنان، وكان قد رحل عنها في عمر الثامنة.

وتعتمد ليلى عبداللطيف في توقعاتها على بعض العوامل، وترفض أن يتم تصنيفها على أنّها عرّافة خاصة وأنّها لا تتنبأ بالمستقبل، إلا أنّها تستند في توقعاتها على علم التنجيم والرؤى والأرقام، وتدّعي خبيرة الأبراج اللبنانية أنّ هذه التنبؤات تنُم عن إلهام قوي وحاسة سادسة تنمو مع الوقت وتتجسد على أرض الواقع بنسبة تصل إلى حوالي 90 أو 100% مع الوقت.