المعمل الجنائى يعاين مكان حريق مصنع مراتب بالمريوطية

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في مصنع فايبر للمراتب، بكوبري المثلث على طريق السياحي بالمريوطية، للتعرف على سبب الحريق وكشف ملابساته وأسبابه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمصنع مراتب بالمريوطية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على أسباب الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل مصنع مراتب في منطقة المريوطية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.