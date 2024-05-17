الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المعمل الجنائى يعاين مكان حريق مصنع مراتب بالمريوطية

حريق مصنع - آرشيفية
حريق مصنع - آرشيفية

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في مصنع فايبر للمراتب، بكوبري المثلث على طريق السياحي بالمريوطية، للتعرف على سبب الحريق وكشف ملابساته وأسبابه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمصنع مراتب بالمريوطية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على أسباب الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل مصنع مراتب في منطقة المريوطية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

نيابة الجيزة المعمل الجنائي مصنع فايبر للمراتب طريق السياحي بالمريوطية سبب الحريق

مواد متعلقة

إخماد حريق محدود بمنزل وحوش ملحق بسوهاج دون حدوث إصابات

إخماد حريق بحوش دون خسائر بالأرواح فى جرجا بسوهاج

إصابة شخص إثر حريق مصنع بالمنطقة الصناعية فى أكتوبر

الأكثر قراءة

"تحول اقتصادي".. توقعات فلكية قبل عيد الأضحى قادت "ليلى عبد اللطيف" لتصدر التريند

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

عاجل| "مهمة مستحيلة".. الحكم العسكرى الإسرائيلى على غزة يشعل الصدام فى حكومة نتنياهو

انقسام داخل الوسط الفنى بسبب تصاعد أزمة "الشناوى" و"روجينا"

حصاد 97 ألف طن قمح وتسجيل 251 ألف مزارع بـ"كروت الفلاح" فى بنى سويف

"قالوا عنه".. أبرز تصريحات الفنانين عن الزعيم عادل إمام فى عيد ميلاده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

حسين دعسة

بين نكبة ومؤتمر.. استعادة النكبة فى حرب غزة

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

ماجد حبته

عقلاء فى تل أبيب!

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟

بينهم 3 عرب.. من هم القضاة الذين ينظرون دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟

"أونروا" تكشف أعداد النازحين من رفح الفلسطينية وتطالب بوقف إطلاق النار فورًا