الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إخماد حريق بحوش دون خسائر بالأرواح فى جرجا بسوهاج

إخماد حريق- آرشيفية
إخماد حريق- آرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة، في السيطرة على حريق نشب بحوش بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، دون حدوث إصابات بشرية، وتم الحد من الحريق وإخماده، وتبين أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدى.

البداية بتلقي مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز جرجا بحوش مسقوف بالبوص.

وكشفت التحريات عن نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، ملك عامل مقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، ولم ينتج عن ذلك إصابات.

وبسؤال مالك الحوش أقر بمضمون ما سبق، وأضاف أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي داخل الحوش، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

قوات الحماية المدنية السيطرة علي حريق مركز جرجا محافظة سوهاج تطاير شرر

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